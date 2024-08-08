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巴奧乒乓╱中國女團一路3比0挺進決賽 南韓奧運連輸14次

世界新聞網╱即時報導
中國隊8日擊掌慶祝獲勝。當日，在巴黎奧運會乒乓球女團半決賽中，中國隊以3比0戰勝南韓隊，晉級決賽。 （中新社）
中國隊8日擊掌慶祝獲勝。當日，在巴黎奧運會乒乓球女團半決賽中，中國隊以3比0戰勝南韓隊，晉級決賽。 （中新社）

中國女子乒乓球隊8日在巴黎奧運乒乓球女團半決賽中，以大比分3比0擊敗南韓隊，晉級決賽。女團決賽將於北京時間8月10日21時舉行，中國女團將迎戰日本與德國之間的勝者。

澎湃新聞報導，先前的晉級之路，國乒女隊並未遇到太多困難，先是總比分3比0戰勝埃及隊晉級八強，隨後又以3比0戰勝中國台北鎖定四強。

準決賽首盤女雙比賽，國乒派出陳夢和王曼昱，儘管第三局比賽以9比11告負，但兩人還是以3比1戰勝南韓組合，為中國隊先拿下一分；第二場和第三場比賽，孫穎莎和王曼昱在單打比賽中沒有給對手機會，分別以兩個3比0速勝對手，中國隊也以總比分3比0戰勝南韓晉級決賽。

擊敗南韓隊後，國乒女隊率先晉級決賽，她們將等待日本與德國之間的勝者。根據賽程，日本與德國的準決賽將於北京時間8月9日凌晨2時舉行。

乒乓球團體賽是2008年北京奧運的新增項目，從北京奧運到東京奧運，國乒男女團都實現該項目奧運四連霸。巴黎奧運上，已拿下本屆奧運決賽門票的國乒女隊將向五連冠進發。

另據時差視頻報導，根據韓媒統計，這是南韓乒乓球選手在奧運的各個項目中，連續第14次不敵中國隊。

上一次南韓隊在奧運乒乓球的項目中擊敗中國隊，是2004年的乒乓球男單決賽，柳承敏擊敗王皓獲得冠軍。

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