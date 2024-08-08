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這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

法台灣餐廳送珍奶刈包挺選手 民眾排隊搶吃送祝福

中央社巴黎8日專電
為向在巴黎奧運賽場上奮力拚搏的台灣選手致敬，交通部觀光署8日聯手法國的9家台灣業者，大方贈送首88杯奶茶或刈包。（交通部觀光署駐法蘭克福辦事處提供）
為向在巴黎奧運賽場上奮力拚搏的台灣選手致敬，交通部觀光署8日聯手法國的9家台灣業者，大方贈送首88杯奶茶或刈包。（交通部觀光署駐法蘭克福辦事處提供）

為向在巴黎奧運賽場上奮力拼搏的台灣選手致敬，交通部觀光署今天聯手法國9家台灣業者，大方贈送首88杯奶茶或刈包，並請消費者用行動在社群媒體上按讚，傳遞來自家鄉的支持。

為了挺賣力拼搏的台灣選手，交通部觀光署與Foodi Jia Ba Buay、Simplify、Chez Ajia、Taipei Gourmet、TeaYammy、Herbs tea、Liang Sui、 BAO MADE IN TAIWAN及Baodao 9家在法國的台灣業者合作。

每間店都在今天大方贈送前88份商家指定口味的茶品或刈包一份。活動目的除了同享喜悅，更希望邀請消費者以行動為台灣奧運健兒加油，於社群媒體按讚。活動約持續兩小時，吸引大批民眾共襄盛舉。

台灣奶茶是台灣文化觀光的一部分，不僅在台灣深受歡迎，在國際上也擁有廣泛的粉絲。交通部觀光署駐法蘭克福辦事處主任謝長明向中央社指出，此次與在法國的台灣業者合作推廣，不僅是對台灣選手的支持，也是台灣文化觀光在國際舞台上的一次展現。

本次活動各店熱鬧滾滾，參與的台灣店家表示，為了支持這樣一個熱血且有意義的活動，特別暫停店內販售，不惜犧牲生意也希望能讓當地民眾感受到濃濃的台式熱情，連奧運期間維護秩序的警察也都到場參與。

排隊15分鐘才領到奶茶的法國友人李維歐（Livio）和尚保羅（Jean-Paul）也分享，表示台灣人很親切，對台灣的印象相當好，感覺台灣風景優美、美食很讚，希望有機會可以到台灣旅遊，也預祝拳擊等陸續登場比賽的台灣選手能夠取得好成績。

參與活動的台灣業者表示，未來將繼續與觀光署合作，推動更多類似的觀光推廣與交流活動，讓更多人了解並愛上台灣奶茶及其背後的文化故事，同時促進當地民眾親自來台發掘島國之美，或進行過境旅遊。

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