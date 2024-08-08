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巴奧閉幕日 德國空中計程車將於凡爾賽宮不載客試飛

中央社柏林8日專電
德國空中計程車製造商Volocopter與巴黎機場集團（Groupe ADP）宣布，將於巴黎奧運閉幕日在奧運馬術比賽的凡爾賽宮大特里亞農宮（Grand Trianon）舉行不載客試飛。（路透）
德國空中計程車製造商Volocopter與巴黎機場集團（Groupe ADP）宣布，將於巴黎奧運閉幕日在奧運馬術比賽的凡爾賽宮大特里亞農宮（Grand Trianon）舉行不載客試飛。（路透）

德國空中計程車製造商Volocopter與巴黎機場集團（Groupe ADP）宣布，將於巴黎奧運閉幕日（10日）在奧運馬術比賽的凡爾賽宮大特里亞農宮（Grand Trianon）舉行不載客試飛。

凡爾賽地方當局已批准周日的試飛。此計畫由歐盟航空安全總署（The European Union Aviation Safety Agency ）與法國民航局（The Directorate General for Civil Aviation ,DGAC）決定。

德商Volocopter生產電動垂直起降飛機（eVTOL, electric vertical take-off and landing）。此次獲准試飛的機型名為Volocity，該機的機頂置有多個環狀旋翼，除了飛行員外，還可容納一人。Volocopter希望利用巴黎奧運會展示空中計程車在人口稠密的城市中，作為道路交通替代方案的可能性，同時期望開啟航空無碳航行的新頁。

Volocopter與巴黎機場集團（Groupe ADP）在去年提出的原計畫，是在巴黎設立五個垂直起降機場的著陸點，其中一個位於塞納河的浮橋上，以在巴黎的三條連接路線和兩條觀光路線上提供全球首次載客的空中計程車服務。

然而，在法國政府批准其在塞納河上建造浮動起降平台的申請後，巴黎市政府隨即基於環境與能源考量而將申請駁回，並要求拆除塞納河上的起降平台，且終止空中計程車營運計畫。在巴黎奧運開始時，該計畫仍未獲得法國民航局與歐盟航空安全總署的批准。

直至本週二（6日）巴黎市政府才在巴黎奧斯特利茲火車站（The Austerlitz station）附近的直升機機場為該公司開了載客試飛的起降綠燈。然而，巴黎機場集團今天（8日）表示，由於未能及時取得美國供應商的車料發動機認證，原定今天（8日）對載客而設定的試飛計畫取消。

除巴黎外，Volocopter還計畫在羅馬和大阪等城市運作。在德國Volocopter正在與全德汽車俱樂部（Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.，ADAC）合作調查其飛機用於空中救援的用途。

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