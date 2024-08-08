愛在巴黎奧運 法國女選手決賽破紀錄後向男友求婚

法國女將菲諾（Alice Finot）6日女子3000公尺障礙賽決賽中。路透

巴黎奧運 開幕以來，花都的浪漫氣氛，選手也沈浸其中，法國女將菲諾（Alice Finot）6日女子3000公尺障礙賽決賽後，走向場邊觀賽的男友，向他求婚來慶祝自己打破歐洲女子紀錄。

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. 💍💕 pic.twitter.com/aGhtUqc469 — Tansu Yegen (@TansuYegen) 2024年8月7日

根據美國運動新聞網站「運動員」（Athletic）報導，菲諾以8分58秒67的成績名列第4，雖然無緣上台領獎，卻打破歐洲的女子紀錄，也是首次4名女選手同時在9分內完賽的紀錄。

菲諾走向看台擁抱男友、西班牙鐵人三項運動員巴爾吉拉（Bruno Martínez Bargiela），單膝跪地手拿奧運別針向男友求婚。

根據每日郵報（Daily Mail），菲諾告訴媒體記者：「我告訴自己，如果在9分內完成，我就求婚，因為我們在一起9年了。9是我的幸運數字。」

「我不想跟其他人一樣，既然他沒行動，我告訴我自己，或許我來。所以我帶著（奧運）別針跑向男友。（別針）上面寫著：『愛在巴黎』。」

本屆巴黎奧運，選手佳偶場上求婚喜訊接二連三。

上週，中國羽球 混雙選手黃雅瓊順利奪金後，男友中國羽球男雙國手劉雨辰突然現身捧著鮮花和鑽戒，單膝跪地向她浪漫求婚。

法國女子帆船搭檔史泰雅特（Sarah Steyaert）和畢科（Charline Picon）2日摘下49人FX級（49erFX）銅牌後，也被各自的男友求婚。

兩人的男友賽前承諾一旦奧運奪牌就求婚。

美國男子鉛球選手奧特達（Payton Otterdahl）3日在決賽拿下第4名後，隔天在巴黎地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前向女友尼斯（Maddy Nilles）求婚。

美國划船選手貝斯特（Justin Best）5日也和女友訂婚。

本屆奧運求婚動作最快則是阿根廷男子手球選手賽蒙奈（Pablo Simonet），他在開幕式前一天，利用阿根廷選手在選手村拍照的機會，向曲棍球選手坎波伊（Maria Campoy）求婚。