巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

德國乒乓球運動員波爾謝幕。(歐新社)

8月6日晚，是43歲的波爾在國際賽場的「最後一舞」。

當晚，巴黎奧運 會乒乓球男團比賽，德國 隊與瑞典 隊爭奪四強門票，出戰男雙和男單的波爾兩場皆輸，德國隊被淘汰，波爾也結束了自己的第七次奧運之旅。

賽後，觀眾們起立鼓掌，現場大屏專門播放影片，向波爾致敬，掌聲經久不息。德國隊的教練、隊員逐一過來擁抱波爾，連瑞典隊主帥佩爾森也伸開雙臂。

這場謝幕持續了很久。波爾拿起白毛巾擦臉，眼眶紅了，鼻頭也紅了。他向四周致謝，從包裡取出兩件球衣，扔向看台。

「很艱難，不管比賽期間，還是比賽結束後。」在混合採訪區，波爾這樣描述心情，「輸球讓你感到失望，但從觀眾那得到的一切，又讓你不知所措。」

說起「最後一舞」，波爾坦言：「我不能指望以勝利離開（奧運）舞台，畢竟中國隊是乒乓球運動中最強的，但我還是希望這場比賽能獲勝。但必須承認，瑞典隊今天打得太好了，他們獲勝當之無愧。」

說起單打輸給好友卡爾伯格，波爾笑了：「他結束了我的國際職業生涯，這對我來說意義重大，他打得很好，表現更好，下周我們見面也許會討論這場球。」

七屆奧運會，四枚奧運獎牌，最高排名世界第一。談到過往，波爾說：「我可能在前五名、前十名這個區間待了25年，這是我最大的成就，足以抵抗一切。」他停了停，「但最終，你會發現你的身體太慢了，保持最高的競技水準越來越難。」

確實，時間就像一個巨大的舞台，足以讓英雄衰老。生命有多少波瀾壯闊，最後都將被人間煙火包裹。「也許我可以多陪陪家人了。」

波爾與中國隊淵源頗深，從孔令輝、劉國梁，到王勵勤、馬琳、王皓，再到樊振東、林高遠、王楚欽、林詩棟……他對抗了數代乒乓國手，也打敗過不少國乒主力。

就在波爾告別國際賽場的第二天，中國男乒擊敗南韓隊，順利挺進四強。賽後在混合採訪區，35歲的馬龍、27歲的樊振東都表達了對波爾的敬意。

「波爾是所有乒乓球運動員都非常尊敬的人，他不僅球技好，人品也好。」馬龍說。

回憶起與波爾2015年、2017年世乒賽組成的「馬可波羅」組合，馬龍表示：「對我來說，有幸跟他搭檔過雙打，大家都留下了一段美好回憶。」

馬龍說，波爾就像老朋友一樣親切。「每次遇到他，大家都會打招呼，他跟國乒很多人交過手，從劉國梁、孔令輝，到最小的林詩棟，大家對他都非常尊重。」

「這麼多年，他一直保持世界最高水平，非常不容易。他的影響力不光在德國，可能在整個歐洲都會影響更多年輕人，讓他們喜歡乒乓球。」馬龍說。

「波爾擁有一個很完美的職業生涯，他職業生涯的長度跟高度，可遇不可求。」樊振東由衷讚嘆，「這個過程中，他要克服很多困難，包括他對自己很苛刻，很自律，才可能擁有這樣的成就。」

「小胖」透露，他與波爾在生活中有很多有趣的互動，包括一些共同的愛好。「我祝願他未來一切都好，一切順利。」

馬龍也表示，自己和波爾是微信好友，有時也會溝通。「我祝他未來無論是生活還是事業，都能夠一帆風順。」

「您有可能跟波爾一樣，再多打幾屆奧運會麼？」記者問馬龍。「應該沒戲了。」馬龍笑答。

今年6月2日，波爾在微博上寫道：「在我的職業生涯中，我非常享受在中國打的每一場比賽。我從乒乓球中學到了很多，也從你們和你們的文化中學到了很多。非常感謝你們多年來的支持，中國將永遠是我的第二個家！」

而在波爾8月3日的微博上，則貼出了一張他和馬龍在巴黎的合影，配文是「Legend（傳奇）！」