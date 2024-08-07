我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／賀錦麗選副手倉促整裝上陣、奇怪大選剛要開始

華茲成賀錦麗搭檔 往昔處理種族抗爭暴亂方式遭檢視

全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花

世界新聞網╱即時報導
跳水冠軍全紅嬋接受採訪不按套路回答，直率又可愛。(新華社)
跳水冠軍全紅嬋接受採訪不按套路回答，直率又可愛。(新華社)

在巴黎結束的跳水女子10公尺台比賽中，17歲的中國選手全紅嬋以425.60分的高分成功衛冕，被稱為是「跳水天才」，她的「水花消失術」讓全世界都驚艷，成為炙手可熱的運動明星，也是媒體爭相訪問的對象；但這位「00後」在採訪中不按套路出牌，直率回答堪称「記者殺手」。

8月6日晚上跳水女子10公尺台全紅嬋奪冠後接受採訪時，有記者故意提問了全紅嬋哥哥來加油一事，「今天是不是哥哥也來了現場啊？」

全紅嬋回答道，「是的。」記者開始走煽情路線，「有什麼感覺啊？」

全紅嬋完全不接茬，「沒什麼感覺，我也是剛知道。」記者們無奈地笑了。

從網路上流傳的影片經常可以見到全紅嬋與記者「把天聊死」的畫面。她被記者問「你知道用英語怎麼講『拿捏』嗎？」她回答「不會」，記者說「我教教你好不好？」她回答「不用了，我不想知道」。

另一個片段中，她駐足被記者問「別人都關心你飛得高不高，但實際上你累嗎？」她一扭頭轉身就走，「這話問的，誰不累啊？」

還有記者問全紅嬋「能展示一下金牌嗎？」滿手抱著娃娃的全紅嬋說：「我沒手啦」。要記者自己看就好，還有人問她「奪金的關鍵是什麼？」直率的她想也不想就回答「關鍵是我自己。」問她奪獎後最想做的事？她說只想趕快回家，「我好餓啊！我想回去吃飯！」

網友笑說「很誠實的孩子」、「這孩子不按人家預設的套路回答」、「看她跟記者聊天，就跟她跳水一樣濺不起一點水花……」

也有網友對某些媒體的提問表示不滿，認為他們只想製造熱門話題，而忽略了選手的辛苦付出，「這些記者的提問真的該升級了，煽情，煽情還是煽情。」

巴黎奧運熱話題

全紅嬋

上一則

巴奧╱遲到兩年半 美國隊拿到北京冬奧花滑團體金牌

下一則

巴奧自由車╱女子團體追逐賽 美國隊奪金

延伸閱讀

巴奧金句╱「奧運會跟我家樓下沒啥區別，就是人多點。」

巴奧金句╱「奧運會跟我家樓下沒啥區別，就是人多點。」
巴奧跳水╱「和全紅嬋過招是一種動力」陳芋汐：下班了

巴奧跳水╱「和全紅嬋過招是一種動力」陳芋汐：下班了
巴奧跳水╱全紅嬋「水花消失術」再現7個10 奪冠後直喊餓

巴奧跳水╱全紅嬋「水花消失術」再現7個10 奪冠後直喊餓
巴奧跳水╱全紅嬋女子10米台成功衛冕 陳芋汐銀牌

巴奧跳水╱全紅嬋女子10米台成功衛冕 陳芋汐銀牌
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
8月1日，樊振東在比賽中。（新華社）

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

2024-08-01 16:11
聖露西亞短跑運動員阿爾弗雷德(Julien Alfred)。路透

巴奧田徑／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

2024-08-03 15:42

超人氣

更多 >
好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人
不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店
世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...
4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰

4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰
巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚

巴奧花泳／法國隊戴「人臉泳帽」優美舞蹈瞬間變驚悚