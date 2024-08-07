全紅嬋與記者「把天聊死」網友笑說：跟跳水一樣沒水花

跳水冠軍全紅嬋接受採訪不按套路回答，直率又可愛。(新華社)

在巴黎結束的跳水女子10公尺台比賽中，17歲的中國選手全紅嬋 以425.60分的高分成功衛冕，被稱為是「跳水天才」，她的「水花消失術」讓全世界都驚艷，成為炙手可熱的運動明星，也是媒體爭相訪問的對象；但這位「00後」在採訪中不按套路出牌，直率回答堪称「記者殺手」。

8月6日晚上跳水女子10公尺台全紅嬋奪冠後接受採訪時，有記者故意提問了全紅嬋哥哥來加油一事，「今天是不是哥哥也來了現場啊？」

全紅嬋回答道，「是的。」記者開始走煽情路線，「有什麼感覺啊？」

全紅嬋完全不接茬，「沒什麼感覺，我也是剛知道。」記者們無奈地笑了。

從網路上流傳的影片經常可以見到全紅嬋與記者「把天聊死」的畫面。她被記者問「你知道用英語怎麼講『拿捏』嗎？」她回答「不會」，記者說「我教教你好不好？」她回答「不用了，我不想知道」。

另一個片段中，她駐足被記者問「別人都關心你飛得高不高，但實際上你累嗎？」她一扭頭轉身就走，「這話問的，誰不累啊？」

還有記者問全紅嬋「能展示一下金牌嗎？」滿手抱著娃娃的全紅嬋說：「我沒手啦」。要記者自己看就好，還有人問她「奪金的關鍵是什麼？」直率的她想也不想就回答「關鍵是我自己。」問她奪獎後最想做的事？她說只想趕快回家，「我好餓啊！我想回去吃飯！」

網友笑說「很誠實的孩子」、「這孩子不按人家預設的套路回答」、「看她跟記者聊天，就跟她跳水一樣濺不起一點水花……」

也有網友對某些媒體的提問表示不滿，認為他們只想製造熱門話題，而忽略了選手的辛苦付出，「這些記者的提問真的該升級了，煽情，煽情還是煽情。」