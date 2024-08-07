巴奧╱遲到兩年半 美國隊拿到北京冬奧花滑團體金牌

(取自X)

因俄羅斯 花式滑冰選手卡米拉·瓦利耶娃的興奮劑陽性反應而未能舉行的2022北京冬奧 會花式滑冰團體賽獎牌頒獎儀式時隔兩年半在巴黎舉行。8月7日，華裔選手陳巍、周知方、陳楷雯等在內的美國隊終於獲得這枚遲到的金牌。

A golden moment in Paris!🥇 pic.twitter.com/YDzZ7ocm9e — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) 2024年8月7日

國際奧委會（IOC）上月26日發表聲明表示：「由於國際體育仲裁法庭（CAS）的決定，北京冬奧花式滑冰團體賽金牌和銀牌將在巴黎奧運 會上頒發。將與國際滑聯（ISU）、美國奧運會和殘奧會委員會、日本奧委會合作，邀請兩隊選手前往巴黎。」美國奧運會和殘奧會委員會當天表示：「我們的運動員終於得到了祝賀。運動員們將參加在美麗城市巴黎舉行的頒獎典禮。」

在2022年2月舉行的北京冬奧會花樣滑冰團體比賽中，俄羅斯派出了最強陣容排名第一，美國隊排名第二，日本隊排名第三。但是，團體賽結束當天，就傳出了俄羅斯隊內核心卡米拉-瓦利耶娃興奮劑檢測呈陽性的消息。團體比賽的獎牌被推遲發放。