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巴奧╱遲到兩年半 美國隊拿到北京冬奧花滑團體金牌

世界新聞網╱即時報導
(取自X)
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俄羅斯花式滑冰選手卡米拉·瓦利耶娃的興奮劑陽性反應而未能舉行的2022北京冬奧會花式滑冰團體賽獎牌頒獎儀式時隔兩年半在巴黎舉行。8月7日，華裔選手陳巍、周知方、陳楷雯等在內的美國隊終於獲得這枚遲到的金牌。

國際奧委會（IOC）上月26日發表聲明表示：「由於國際體育仲裁法庭（CAS）的決定，北京冬奧花式滑冰團體賽金牌和銀牌將在巴黎奧運會上頒發。將與國際滑聯（ISU）、美國奧運會和殘奧會委員會、日本奧委會合作，邀請兩隊選手前往巴黎。」美國奧運會和殘奧會委員會當天表示：「我們的運動員終於得到了祝賀。運動員們將參加在美麗城市巴黎舉行的頒獎典禮。」

在2022年2月舉行的北京冬奧會花樣滑冰團體比賽中，俄羅斯派出了最強陣容排名第一，美國隊排名第二，日本隊排名第三。但是，團體賽結束當天，就傳出了俄羅斯隊內核心卡米拉-瓦利耶娃興奮劑檢測呈陽性的消息。團體比賽的獎牌被推遲發放。

瓦利耶娃最終被CAS判處禁賽四年，她在北京冬奧會上取得的成績被全部取消，最終美國隊遞補獲得金牌，日本隊獲得銀牌，俄羅斯掉到了第三，加拿大排名第四位。

(取自X)
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