巴奧金句╱「奧運會跟我家樓下沒啥區別，就是人多點。」

中國選手鄭好好在滑板比賽中。（新華社）

「我不是你們說的天才少女。」

儘管全紅嬋 在東京「出道即巔峰」，在巴黎奧運 會也成功摘得跳水女子10米台金牌，她卻說拿金牌很不容易，全靠刻苦訓練，一遍一遍地去練。

「就說抽空去參加了個奧運會吧。」

中國隊年僅11歲的鄭好好獲得巴黎奧運會滑板女子碗池預賽第18名的成績。當被問到將如何跟家人朋友講述這段經歷時，小姑娘覺得不能表現得太自豪。

「我其實一直在唱，不是大聲唱出來，就動嘴唇。」

德國乒乓球運動員考夫曼是歌手泰勒絲 的歌迷，當記者問她在比賽時腦子裡會想到哪首歌時，她的答案是《擺脫》，「擺脫緊張等情緒，只是集中注意力」。

「在奧運會滑滑板跟在我家樓下滑滑板沒啥區別，就是人多了點。」

看看本屆奧運會最年輕的參賽選手、來自中國的11歲滑板運動員鄭好好對奧運賽場的最初印象吧，緊張和壓力根本不存在。

「我住在希臘，我熱愛希臘文化……我的血液都是100%藍色的了。」

希臘隊歸化的籃球運動員沃爾克普說，他對希臘的歸屬感滿滿。

「我奶奶真的會喊『獵豹來了』。」

美國女子跳遠運動員戴維斯-伍德霍爾說，她奶奶的激勵技巧就是在她起跑時讓她想象有一隻獵豹在後面追著她。

「濃縮的都是精華！」

中國選手莫家蝶的身高只有1米63，她在止步巴黎奧運會女子400米欄半決賽後，既驚嘆于對手們高大的身材，又覺得身高不是問題。

「（我的）首屆奧運會，一金一銀帶回家，我是知足了。」

來自聖露西亞的阿爾弗雷德在女子100米奪金、200米摘銀後表示，沒什麼可抱怨的，該知足了。