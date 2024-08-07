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巴奧桌球／與偶像王曼昱纏鬥 簡彤娟首次奧運不滿意

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
簡彤娟自認首次奧運之旅表現不滿意。記者季相儒／攝影
簡彤娟自認首次奧運之旅表現不滿意。記者季相儒／攝影

首次披上中華隊戰袍出征奧運的桌球女將簡彤娟，今天在女團8強賽不僅在首點與陳思羽組成雙打，還在第三點單打對上世界排名第3的王曼昱，兩點賽事都有不錯表現，不過談到個人首次奧運之旅，簡彤娟也直言不滿意，並希望未來還有機會回到巴黎打球，讓大家看看她的進步。

簡彤娟今年與陳思羽、鄭怡靜攜手出征巴黎奧運，儘管女單賽事在首輪就止步，但今天的女團8強賽，她也即時作出調整，尤其在第三點與被她視為偶像的王曼昱對戰，讓她直呼相當幸福。

談到女團在8強賽對上挑戰5連霸的大陸隊，簡彤娟說：「跟她們打不會有壓力，王曼昱也是我崇拜的中國選手之一，能夠跟她打相當幸福，她給我的感覺很棒，尤其她的反手打法讓我很崇拜，她的發球都看不出旋轉，每一步都讓妳有很大壓力，打得也很聰明，讓我很值得學習。」

對於自己的首次奧運之旅落幕，簡彤娟說：「首次奧運肯定是不滿意的，但最後一場有調整過來，有打出自己的東西，希望以後無論國內外大小比賽，我都能打得更好、更精進自己，這次比賽氣氛真的很好，希望未來也還有機會再來巴黎比賽，讓大家看看我的進步。」

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