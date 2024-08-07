巴奧／創亞洲紀錄摘銀 鄧麗娟為中國首奪攀岩奧運獎牌

7日，鄧麗娟在巴黎奧運會女子速度攀岩比賽中奪得銀牌，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。（新華社）

7日，鄧麗娟在巴黎奧運 會女子速度攀岩比賽中奪得銀牌，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。

速度攀岩在高15米的攀岩牆上進行，賽道由20個大手點和11個小腳點組成，選手借助這些岩點向上攀登。這一賽道男、女選手通用、全球統一，在任何標準速度攀岩比賽中都是一樣的。奧運會進入八強階段後，兩條並置的賽道上兩邊會各有一名選手，兩兩對決，一攀定勝負，誰快誰贏。

鄧麗娟當天在八強賽遭遇印度 尼西亞名將德莎克，她曾在世錦賽和杭州亞運 會決賽中兩度輸給後者。但這一次，鄧麗娟以0.006秒的優勢戰勝對手晉級，6秒36的成績也刷新了個人最好成績。

順利通過半決賽後，鄧麗娟在金牌決戰中對陣在本屆奧運會上創造世界紀錄的波蘭名將米羅斯瓦夫。鄧麗娟後程稍顯落後，最終以6秒18完賽，再次創造個人最好成績，也刷新了亞洲紀錄。米羅斯瓦夫的奪冠成績是6秒10。

賽後，脖子上掛著銀牌的鄧麗娟顯得很平靜，「我爬的時候腦子裡什麼都沒有，也什麼都聽不到，也不會去想身邊的對手是誰，只是專注于每次攀爬」。

對於連續創造個人最好成績，她說自己賽後「也是懵的」，「其實我以為自己做好準備的時候，反而拿不到，不去想什麼的時候就能爬出成績」。

對於為中國攀岩拿下首枚奧運獎牌，鄧麗娟說：「我很感謝隊伍能給我這個機會，每次我在訓練上有什麼困難，他們都會給我很大幫助，能讓我更加放開去比賽。」

另一名中國選手周婭菲在八強賽中不敵波蘭選手卡烏奇卡，後者最終奪得銅牌。20歲的周婭菲賽後淚灑賽場，她表示自己看到對陣表時就明白比賽將很困難，但「還是想去拼一把」。