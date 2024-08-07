我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝臭名昭彰「牆洞幫」再現？ 6賊挖牆竊150萬珠寶

球迷整日守家門 王齊麟：請給一些私人空間

巴奧／創亞洲紀錄摘銀 鄧麗娟為中國首奪攀岩奧運獎牌

新華社巴黎8月7日電
7日，鄧麗娟在巴黎奧運會女子速度攀岩比賽中奪得銀牌，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。（新華社）
7日，鄧麗娟在巴黎奧運會女子速度攀岩比賽中奪得銀牌，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。（新華社）

7日，鄧麗娟在巴黎奧運會女子速度攀岩比賽中奪得銀牌，這是中國隊首枚奧運會攀岩項目獎牌。

速度攀岩在高15米的攀岩牆上進行，賽道由20個大手點和11個小腳點組成，選手借助這些岩點向上攀登。這一賽道男、女選手通用、全球統一，在任何標準速度攀岩比賽中都是一樣的。奧運會進入八強階段後，兩條並置的賽道上兩邊會各有一名選手，兩兩對決，一攀定勝負，誰快誰贏。

鄧麗娟當天在八強賽遭遇印度尼西亞名將德莎克，她曾在世錦賽和杭州亞運會決賽中兩度輸給後者。但這一次，鄧麗娟以0.006秒的優勢戰勝對手晉級，6秒36的成績也刷新了個人最好成績。

順利通過半決賽後，鄧麗娟在金牌決戰中對陣在本屆奧運會上創造世界紀錄的波蘭名將米羅斯瓦夫。鄧麗娟後程稍顯落後，最終以6秒18完賽，再次創造個人最好成績，也刷新了亞洲紀錄。米羅斯瓦夫的奪冠成績是6秒10。

賽後，脖子上掛著銀牌的鄧麗娟顯得很平靜，「我爬的時候腦子裡什麼都沒有，也什麼都聽不到，也不會去想身邊的對手是誰，只是專注于每次攀爬」。

對於連續創造個人最好成績，她說自己賽後「也是懵的」，「其實我以為自己做好準備的時候，反而拿不到，不去想什麼的時候就能爬出成績」。

對於為中國攀岩拿下首枚奧運獎牌，鄧麗娟說：「我很感謝隊伍能給我這個機會，每次我在訓練上有什麼困難，他們都會給我很大幫助，能讓我更加放開去比賽。」

另一名中國選手周婭菲在八強賽中不敵波蘭選手卡烏奇卡，後者最終奪得銅牌。20歲的周婭菲賽後淚灑賽場，她表示自己看到對陣表時就明白比賽將很困難，但「還是想去拼一把」。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運 印度

上一則

巴奧桌球╱南韓男團不敵中國無緣4強 教練哭訴輸了20多年

下一則

巴奧舉重╱中國開門紅 李發彬男子61公斤奪冠 衛冕成功

延伸閱讀

巴奧／太喜歡紫色跑道了 美田徑女將乾脆染成一頭紫髮

巴奧／太喜歡紫色跑道了 美田徑女將乾脆染成一頭紫髮
巴奧／劉易士都無言 美國隊沒人晉級跳遠決賽

巴奧／劉易士都無言 美國隊沒人晉級跳遠決賽
美中青年樂手齊聚紐大 祈願世界和平

美中青年樂手齊聚紐大 祈願世界和平
醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟

醜聞纏身近一年 美國小姐選美在洛城重啟
矽谷科技中心 仲夏免費看莎劇

矽谷科技中心 仲夏免費看莎劇
無人機、空中車…山景城秀新創科技

無人機、空中車…山景城秀新創科技

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10

超人氣

更多 >
好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣
不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

不是麥當勞或溫蒂 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店
4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰

4星座長大最有出息 獅子座成商界巨擘、他將登上巔峰