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巴奧／角力女將超重失爭金資格 印度奧會強烈抗議

中央社新德里7日專電
印度角力女將弗加特（Vinesh Phogat）的爭金機會，因被認定體重超過100公克而喪失。（路透）
印度角力女將弗加特（Vinesh Phogat）的爭金機會，因被認定體重超過100公克而喪失。（路透）

印度角力女將弗加特（Vinesh Phogat）的爭金機會，因被認定體重超過100公克而喪失，印度體育部門首長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）表示，印度奧會已經提出強烈抗議。

弗加特被印度民眾寄與厚望，希望她能在女子角力50公斤級比賽為印度奪下巴黎奧運的第一面金牌，如今這個希望徹底破滅，因為她被認為體重超重，因此被取消資格。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導指出，曼達維亞對這起令人震驚的消息發表談話時，稱總理莫迪（Narendra Modi）已指示印度奧會採取適當的行動。

曼達維亞表示，根據規定，測量運動員的體重是必要的程序，弗加特因被發現體重多了100公克，因而被取消資格。

他說：「印度奧會已向國際奧會提出強烈抗議，印度奧會主席正在巴黎，總理已與她通過電話，並要求她對此事採取必要行動。」

今日印度（India Today）提到，弗加特幾乎整晚藉由跳繩、慢跑、騎腳踏車等方式，希望能將體重降下來，但終究未能達標。

印度官員表示，他們嘗試許多方法，包括剪頭髮、裁衣服，已經「用盡一切方法」，但仍無法讓弗加特順利將體重降到合格範圍。

弗加特被認為資格不符，依照規定除失去爭奪金牌的機會，記錄上的排名將在所有參賽選手中墊底。

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