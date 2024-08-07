巴奧／馬拉松競走混合接力奧運首亮相 西班牙組合奪冠

西班牙雙料世界冠軍組合馬丁（Alvaro Martin，右）和培瑞斯（Maria Perez）今天在巴黎奧運的馬拉松競走混合接力比賽中，以近1分鐘優勢奪得金牌。（新華社）

西班牙雙料世界冠軍組合馬丁（Alvaro Martin）和培瑞斯（Maria Perez）今天在巴黎奧運 的馬拉松 競走混合接力比賽中，以近1分鐘優勢奪得金牌，這是該項目首次在奧運亮相。

路透社報導，培瑞斯在比賽的最後一圈拉開距離，西班牙最終以2小時50分31秒走完全程。

這兩名西班牙選手在去年的布達佩斯世界田徑錦標賽（World Athletics Championships），分別贏得男子與女子20公里及35公里競走冠軍。

厄瓜多的平塔多（Brian Pintado）和莫雷洪（Glenda Morejon）以2小時51分22秒摘銀，澳洲 的高里（Rhydian Cowley）和蒙塔格（Jemima Montag）則以2小時51分38秒拿下銅牌。

法新社報導，培瑞斯和莫雷洪兩人在第4棒，也是最後一段賽程展開勢均力敵的對決，這段比賽沿著塞納河畔（Seine River）進行，途經巴黎市中心的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

然而，由於莫雷洪只差一張紅牌就會被罰進入競走罰時區，她為保住銀牌決定穩扎穩打，使得培瑞斯最終將她甩開。

培瑞斯在比賽的最後一段加速前進，接著在終點線前1公里拋開墨鏡，帶著微笑與揮舞旗幟的西班牙粉絲擊掌。粉絲們敲打賽道旁的紙製隔板，發出如雷鳴般的慶祝聲。

馬拉松競走混合接力取代以往的男子50公里競走，每支隊伍的一男一女選手須各自完成兩段賽程，在艾菲爾鐵塔下方來回，總長度為馬拉松長跑的42.195公里。