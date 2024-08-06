巴奧金句╱「跟他生在一個時代挺榮幸的，也是悲哀。」

8月5日，瑞典選手杜普蘭蒂斯在男子撐桿跳高決賽中奪金。 （新華社）

「我想我可以再次做到。」

瑞典 名將杜普蘭蒂斯以打破世界紀錄的成績奪得巴黎奧運 會男子撐桿跳高金牌。當被問及能否再有突破時，他輕鬆給出了肯定的答案。

「跟他生在一個時代挺榮幸的，也是一種悲哀。」

同樣參加撐桿跳高比賽的中國選手黃博凱以5米80的個人最好成績獲得第七名。他為這個項目一直有突破空間感到開心，但他內心的落寞也顯而易見。

「中國有一句古話叫『射以觀德』。」

李越宏在連續拿到兩塊奧運銅牌後，終於在巴黎收穫了男子25米手槍速射金牌。他覺得射擊的一些理念跟儒家文化很像，要調節好自己的內心，不要去過度地想要戰勝別人，而是更多地戰勝自己。

「這就是我們的畫布，我們就像畢加索，留下了一幅傳世之作。」

在巴黎奧運會三人籃球男子決賽中，荷蘭隊在加時賽中遠投絕殺法國隊奪得金牌。荷蘭隊的德容如此評價球隊的表現。

「今天我覺得自己是球場之王。」

丹麥隊的安賽龍在羽毛球男單項目成功衛冕，當記者問及丹麥國王的現場助陣有何積極影響時，安賽龍除了表達開心之情，還霸氣地認為在自己的地盤，自己就是王。

「有這麼棒的搭檔，想不奪金都難。」

奪得飛碟雙向混合團體金牌的意大利組合巴克西/羅塞蒂，兩人在2016年裡約奧運會時分別獲得女子、男子飛碟雙向金牌。此番搭檔堪稱強強聯合，巴克西也對搭檔給出了如此高的評價。

「阿瑟是我們的小吉祥物。」

英國隊打破場地自行車女子團體競速賽世界紀錄並奪冠，英國隊31歲老將馬錢特覺得是自己兩歲的兒子阿瑟帶來了好運。