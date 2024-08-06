巴奧金句╱「跟他生在一個時代挺榮幸的，也是悲哀。」
「我想我可以再次做到。」
瑞典名將杜普蘭蒂斯以打破世界紀錄的成績奪得巴黎奧運會男子撐桿跳高金牌。當被問及能否再有突破時，他輕鬆給出了肯定的答案。
「跟他生在一個時代挺榮幸的，也是一種悲哀。」
同樣參加撐桿跳高比賽的中國選手黃博凱以5米80的個人最好成績獲得第七名。他為這個項目一直有突破空間感到開心，但他內心的落寞也顯而易見。
「中國有一句古話叫『射以觀德』。」
李越宏在連續拿到兩塊奧運銅牌後，終於在巴黎收穫了男子25米手槍速射金牌。他覺得射擊的一些理念跟儒家文化很像，要調節好自己的內心，不要去過度地想要戰勝別人，而是更多地戰勝自己。
「這就是我們的畫布，我們就像畢加索，留下了一幅傳世之作。」
在巴黎奧運會三人籃球男子決賽中，荷蘭隊在加時賽中遠投絕殺法國隊奪得金牌。荷蘭隊的德容如此評價球隊的表現。
「今天我覺得自己是球場之王。」
丹麥隊的安賽龍在羽毛球男單項目成功衛冕，當記者問及丹麥國王的現場助陣有何積極影響時，安賽龍除了表達開心之情，還霸氣地認為在自己的地盤，自己就是王。
「有這麼棒的搭檔，想不奪金都難。」
奪得飛碟雙向混合團體金牌的意大利組合巴克西/羅塞蒂，兩人在2016年裡約奧運會時分別獲得女子、男子飛碟雙向金牌。此番搭檔堪稱強強聯合，巴克西也對搭檔給出了如此高的評價。
「阿瑟是我們的小吉祥物。」
英國隊打破場地自行車女子團體競速賽世界紀錄並奪冠，英國隊31歲老將馬錢特覺得是自己兩歲的兒子阿瑟帶來了好運。
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