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田徑／享受巴黎觀眾歡呼 楊俊瀚：能跑一趟就盡力一趟

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
中華田徑隊好手楊俊瀚（藍衣者）在巴黎奧運田徑男子200公尺預賽亮相，以20秒83在同組7人排名第6，將於復活賽再拚準決賽門票。（記者季相儒／攝影）
中華田徑隊好手楊俊瀚（藍衣者）在巴黎奧運田徑男子200公尺預賽亮相，以20秒83在同組7人排名第6，將於復活賽再拚準決賽門票。（記者季相儒／攝影）

台灣田徑最速男楊俊瀚今晚在巴黎奧運男子200公尺復活賽登場，最終以分組第三名的20秒73無緣準決賽，儘管第二次奧運之旅就此落幕，但楊俊瀚對於今年巴黎奧運的體驗也給予高評價。

今年巴黎奧運田徑賽事賽在可容納8萬名觀眾的法蘭西體育場舉行，不僅比賽氛圍極佳，加上奧運籌備會將整個法蘭西體育場改為紫色調，讓原本充滿肅殺之氣的競技場上增添一絲柔和之情。

在今天的復活賽結束無緣晉級後，楊俊瀚談到自己的表現時說：「其實復活賽狀況比預賽來得更好，不過秒數還是沒有預期的好。雖然很想跑下一輪，但能跑一趟就是盡力一趟，不然下次就是4年後或是世錦賽，我很享受能在場上盡情奔馳的時間。」

楊俊瀚也直言，由於上次東京奧運疫情影響沒有觀眾，讓今年巴黎奧運的體驗相當不同，「我還滿享受的，不管他們是為他們國家選手還是為萊爾斯加油，但那些掌聲和歡呼都是為場上每一位選手，當下是非常享受在歡呼聲當中，我覺得那些都是給場上選手鼓勵和認可。」

除了場內氣氛外，這次楊俊瀚更是完整的體驗了整個奧運周期的氛圍，「算是彌補上屆奧運的遺憾，因為沒有觀眾，然後在選手村體驗也滿多的，上屆到後面選手村就像是暴動，大家會在每個角落狂歡，但這次好像比較和平一點，不知道是不是大家都回去，這次體驗滿不一樣，從沒人待到大家都回去，體驗完整周期。儘管這次在場上或是熱身場時間非常少，但盡可能在這些能進來時間把我每個能記住的細節記住，都是以後回憶。」

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