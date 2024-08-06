巴奧／中國男女乒乓隊均晉級團體賽8強

中國組合馬龍（右）/王楚欽6日以3比0戰勝印度組合德塞/塔卡，晉級八強。（新華社）

6日的巴黎奧運 乒乓球男團比賽首輪爭奪中，實力占優的中國男隊以3：0輕取印度 隊，晉級男團八強；中國女隊已在5日比賽中以3：0擊敗埃及隊，晉級女團八強。

首場出戰雙打比賽的馬龍、王楚欽，沒有給對手任何機會，很快就以11：2、11：3、11：7連下三局，為中國隊先取一分。

隨後出場的樊振東在先丟一局的情況下連贏三局，以3：1擊敗印度老將阿昌塔，為中國隊擴大領先優勢。

第三場出戰的王楚欽以3：0零封對手，幫助國乒男隊完勝對手，晉級八強。

王楚欽說，第一場雙打進入狀態很快，第三場單打比賽則遭遇了對手的一定挑戰，所幸自己狀態調整得較為及時，最終完成了比賽任務。

他說，此前男子單打比賽意外出局後，自己在心態方面做了積極調整，「心態和思想都盡力捋順，忘掉之前的比賽，祗關注現在的團體賽。」

馬龍說，這是他在本屆奧運會的首場比賽，狀態和心態的調整令人滿意，特別是在經歷了這麼多天的觀戰後，他已經逐漸適應了現場的比賽氛圍，因此本場比賽進入狀態比較快。

樊振東說，對手一度給自己造成了衝擊，這讓他意識到，團體賽的節奏和單打並不一樣，因此自己必須盡快重新適應團體賽的節奏，更加專注於每場比賽。

中國男隊將在1/4決賽中對陣韓國隊。王楚欽說，對手的實力非常強，中國隊會做好應對困難和挑戰的準備。 5日進行的女團首輪爭奪中，中國女隊憑藉實力優勢，3：0大勝埃及隊，輕鬆晉級八強，她們將與中國台北隊爭奪四強席位。