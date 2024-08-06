國際拳總說明會空洞廢話 被迫聽政治秀記者火超大

國際拳總5日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙去年遭撤銷資格原因，但主席克列姆列夫（螢幕）、執行長羅伯茲（中）等人說法空洞無證據，只凸顯國際拳總組織混亂、不知所云。中央社

若要用一句話總結國際拳擊總會（IBA）昨天說明林郁婷 和克莉芙性別風波的記者會，就是「荒謬混亂」。指責兩人是男性的同時，國際拳總毫無證據，空洞發言惹怒全場記者。

昨天中午12時30分，記者到達國際拳總在巴黎的記者會場地，等待他們說明女拳手林郁婷和克莉芙（Imane Khelif）去年世界拳擊錦標賽遭取消資格的原因。還沒進場，看到主辦方還在架設口譯設備，就知道記者會肯定無法準時開始。

進入會場，各國記者人數驚人，粗估超過60家媒體。

仔細想想也不奇怪，這裡聚集了所有想得到的全球主流媒體，更別提大陣仗動員的阿爾及利亞記者，台灣記者也有3、4人到場。

原本下午1時要開始的記者會，被硬生生地拖到2時才開始。遠端參與的國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）原本要先發言，然而只見他在螢幕那端激動張嘴，記者會現場卻一點聲音都沒有傳達。

技術問題，只好讓國際拳總執行長羅伯茲（Chris Roberts）先說。回頭看，國際拳總應該感謝是由這位發言堪稱正常的執行長起頭，否則不知道記者會將歪到哪邊去。

之後，克列姆列夫接起話筒，用俄語發言。儘管發言時間不短，整理起來也簡單：一成談「女性運動」和「女權」；兩成表達自己是「虔誠基督徒」；七成批評國際奧林匹克委員會和國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。

他批評國際奧會貪腐，讚頌國際拳總「民主、透明」，還說「我不怕巴赫，是巴赫怕我」。彷彿在聽小學生吵架，現場記者開始翻白眼。

最後，克列姆列夫竟然說，巴赫是「雞姦者之王」，讓記者一度懷疑自己聽錯。

接著是備受期待的國際拳總前醫學委員菲利帕茲（Ioannis Filippatos）發言。記者把獲得實質資料與佐證的希望都放在他身上。

沒想到，這位醫生花了5分鐘講述自己經驗、接生了多少孩子，然後開始幫大家科普「染色體核型」在鑑定性別中的角色。

各國記者耐性此時到了極限。一名德國電視台記者首先舉手，尖銳地說：「你還要繼續閒聊嗎？還是你要拿出資料？」菲利帕茲顯然慌了手腳。

另一名記者拿到麥克風，逼問：「照你們的檢測 ，兩位選手到底是男性、跨性別？你們到底想說什麼？」

菲利帕茲這才說，染色體顯示，兩人為XY，是男性。那證據和資料呢？仍是問了一個寂寞。

菲利帕茲還想挽回，問大家：「我說得不清楚嗎？」記者一致高聲回覆：「不清楚。」

他表示：「我們不能全說。」記者秒回：「那我們在這幹嘛？」菲利帕茲避重就輕的回答不斷被打斷，最後菲利帕茲也怒了，回嘴：「你行你說。」

這時，記者提問已如潰堤潮水，氣氛越發緊張。雙方情緒逐漸激動，記者會正往失控方向前進，開始有種荒謬到超寫實的感覺。

記者追問大約分兩大重點：一是要實質證據，二是時機點。為何2022年檢測出有問題，要等2023年才再次檢測；然後巴黎奧運 開打後，才大開記者會？

對於這些提問，一樣是沒有回覆，得到的只有跳針：「我們不是歧視」、「不針對國家或選手」、「選手安全為重」等。

克列姆列夫回答提問時，一名網路參與者開始比倒讚，並嘗試發言。這位參與者馬上被噤聲，然後被踢下線。

筆者坐在第一排司儀對角線，和記者會前就聊起來的巴黎人報（Le Parisien）記者兩人手舉得要斷了，奈何都得不到司儀的青睞點名。

會議前，「巴黎人報」記者就跟筆者說，他們才剛寫一篇報導，分析林郁婷和克莉芙顯然成了國際拳總鬥國際奧會的無辜受害者。

站在司儀前的公視記者搶到麥克風，為台灣提問。然而，就當克列姆列夫進行著空洞的回覆時，場上已有一半記者沒在聽了。

因為現場來了一位披著阿爾及利亞國旗的抗議者入場，大批記者包圍採訪。顯然，一位年輕拳擊手的抗議比主席的發言還有趣多了。

路透關了直播，英國廣播公司（BBC）提早離場。就這樣，記者自行結束這場凸顯國際拳總組織混亂、不知所云的記者會。

記者起身，和身邊的法國、英國、阿根廷、阿爾及利亞記者相視而笑，無奈搖著頭。

「太荒謬了。」記者說；一旁的記者回道：「是啊，大概是我參加過最不知所云的記者會了。」