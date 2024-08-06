我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢存夠了嗎？4方法讓荷包更豐厚

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

國際拳總說明會空洞廢話 被迫聽政治秀記者火超大

中央社巴黎6日專電
國際拳總5日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙去年遭撤銷資格原因，但主席克列姆列夫（螢幕）、執行長羅伯茲（中）等人說法空洞無證據，只凸顯國際拳總組織混亂、不知所云。中央社
國際拳總5日召開記者會，說明台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙去年遭撤銷資格原因，但主席克列姆列夫（螢幕）、執行長羅伯茲（中）等人說法空洞無證據，只凸顯國際拳總組織混亂、不知所云。中央社

若要用一句話總結國際拳擊總會（IBA）昨天說明林郁婷和克莉芙性別風波的記者會，就是「荒謬混亂」。指責兩人是男性的同時，國際拳總毫無證據，空洞發言惹怒全場記者。

昨天中午12時30分，記者到達國際拳總在巴黎的記者會場地，等待他們說明女拳手林郁婷和克莉芙（Imane Khelif）去年世界拳擊錦標賽遭取消資格的原因。還沒進場，看到主辦方還在架設口譯設備，就知道記者會肯定無法準時開始。

進入會場，各國記者人數驚人，粗估超過60家媒體。

仔細想想也不奇怪，這裡聚集了所有想得到的全球主流媒體，更別提大陣仗動員的阿爾及利亞記者，台灣記者也有3、4人到場。

原本下午1時要開始的記者會，被硬生生地拖到2時才開始。遠端參與的國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）原本要先發言，然而只見他在螢幕那端激動張嘴，記者會現場卻一點聲音都沒有傳達。

技術問題，只好讓國際拳總執行長羅伯茲（Chris Roberts）先說。回頭看，國際拳總應該感謝是由這位發言堪稱正常的執行長起頭，否則不知道記者會將歪到哪邊去。

之後，克列姆列夫接起話筒，用俄語發言。儘管發言時間不短，整理起來也簡單：一成談「女性運動」和「女權」；兩成表達自己是「虔誠基督徒」；七成批評國際奧林匹克委員會和國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。

他批評國際奧會貪腐，讚頌國際拳總「民主、透明」，還說「我不怕巴赫，是巴赫怕我」。彷彿在聽小學生吵架，現場記者開始翻白眼。

最後，克列姆列夫竟然說，巴赫是「雞姦者之王」，讓記者一度懷疑自己聽錯。

接著是備受期待的國際拳總前醫學委員菲利帕茲（Ioannis Filippatos）發言。記者把獲得實質資料與佐證的希望都放在他身上。

沒想到，這位醫生花了5分鐘講述自己經驗、接生了多少孩子，然後開始幫大家科普「染色體核型」在鑑定性別中的角色。

各國記者耐性此時到了極限。一名德國電視台記者首先舉手，尖銳地說：「你還要繼續閒聊嗎？還是你要拿出資料？」菲利帕茲顯然慌了手腳。

另一名記者拿到麥克風，逼問：「照你們的檢測，兩位選手到底是男性、跨性別？你們到底想說什麼？」

菲利帕茲這才說，染色體顯示，兩人為XY，是男性。那證據和資料呢？仍是問了一個寂寞。

菲利帕茲還想挽回，問大家：「我說得不清楚嗎？」記者一致高聲回覆：「不清楚。」

他表示：「我們不能全說。」記者秒回：「那我們在這幹嘛？」菲利帕茲避重就輕的回答不斷被打斷，最後菲利帕茲也怒了，回嘴：「你行你說。」

這時，記者提問已如潰堤潮水，氣氛越發緊張。雙方情緒逐漸激動，記者會正往失控方向前進，開始有種荒謬到超寫實的感覺。

記者追問大約分兩大重點：一是要實質證據，二是時機點。為何2022年檢測出有問題，要等2023年才再次檢測；然後巴黎奧運開打後，才大開記者會？

對於這些提問，一樣是沒有回覆，得到的只有跳針：「我們不是歧視」、「不針對國家或選手」、「選手安全為重」等。

克列姆列夫回答提問時，一名網路參與者開始比倒讚，並嘗試發言。這位參與者馬上被噤聲，然後被踢下線。

筆者坐在第一排司儀對角線，和記者會前就聊起來的巴黎人報（Le Parisien）記者兩人手舉得要斷了，奈何都得不到司儀的青睞點名。

會議前，「巴黎人報」記者就跟筆者說，他們才剛寫一篇報導，分析林郁婷和克莉芙顯然成了國際拳總鬥國際奧會的無辜受害者。

站在司儀前的公視記者搶到麥克風，為台灣提問。然而，就當克列姆列夫進行著空洞的回覆時，場上已有一半記者沒在聽了。

因為現場來了一位披著阿爾及利亞國旗的抗議者入場，大批記者包圍採訪。顯然，一位年輕拳擊手的抗議比主席的發言還有趣多了。

路透關了直播，英國廣播公司（BBC）提早離場。就這樣，記者自行結束這場凸顯國際拳總組織混亂、不知所云的記者會。

記者起身，和身邊的法國、英國、阿根廷、阿爾及利亞記者相視而笑，無奈搖著頭。

「太荒謬了。」記者說；一旁的記者回道：「是啊，大概是我參加過最不知所云的記者會了。」

巴黎奧運熱話題

檢測 林郁婷 巴黎奧運

上一則

巴奧╱乒乓女單決賽後造謠詆毀球員教練 賀某某被刑拘

下一則

巴奧／中國男女乒乓隊均晉級團體賽8強

延伸閱讀

巴奧拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函

巴奧拳擊／國際拳總干擾林郁婷 中華奧會發警告函
國際拳總質疑性別 藍綠力挺林郁婷

國際拳總質疑性別 藍綠力挺林郁婷
黑白集／賽場非政治舞台 運動員才是主角

黑白集／賽場非政治舞台 運動員才是主角
巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌

巴奧／拳擊台上性別爭議發酵 當事選手籲勿再霸凌
巴奧／國際拳總記者會 想批台拳后林郁婷 惹毛國際媒體

巴奧／國際拳總記者會 想批台拳后林郁婷 惹毛國際媒體
國際拳總再稱克莉芙男性 阿爾及利亞奧會：毫無根據

國際拳總再稱克莉芙男性 阿爾及利亞奧會：毫無根據

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

2024-08-02 10:10
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10

超人氣

更多 >
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王

巴奧／拜爾絲向她鞠躬 巴西金牌安德拉德 從貧民窟走向女王
巴奧／感人瞬間 中國何冰嬌摘銀 頒獎台上卻秀了西班牙徽章

巴奧／感人瞬間 中國何冰嬌摘銀 頒獎台上卻秀了西班牙徽章