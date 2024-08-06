法國撐竿跳選手下體打落橫桿無緣晉級 引來色情網站開價

法國選手阿米拉蒂3日參加巴黎奧運男子撐竿跳資格賽。(路透)

巴黎奧運 3日撐竿跳資格賽出現意外插曲，法國選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）挑戰5.70公尺時，因為「下體太大」將橫桿打落，最終無緣晉級。他在近日接受訪問時，似乎不像世界各地的網友那樣享受讓自己爆紅的時刻。

阿米拉蒂前幾跳都順利過關，卻在挑戰5.70公尺時失利。從網上瘋傳的影片可見，他落下時先是膝蓋稍微觸碰到橫桿，接著下體直接擊中，最後挑戰失敗。經過慢動作重播，現場觀眾、主播與評審一時都啞口無言，阿米拉蒂也以第12名成績在資格賽淘汰。

影片來源：YouTube

根據八卦網站TMZ Sports，熱門成人影像網站CamSoda副總裁帕克（Daryn Parker）致函阿米拉蒂表示，「要是我說了算，我會為了每個人都看到你在腰帶以下的天賦，給你獎勵。 我很樂意提供您25萬美元，以換取60分鐘的網路攝影機表演您的真本領」。

紐約郵報5日報導，阿米拉蒂在爆紅後第一次談到沒能奪牌的失望。他告訴法國田徑聯合會，「我非常失望」。

阿米拉蒂表示，「我有點傷心，因為我在第三次嘗試5.70公尺時沒漏掉任何細節。我確實錯過的是訓練中一些跳躍以微調設定，就一個技術環節」。

阿米拉蒂沒有提到讓觀眾與網友瞠目結舌的插曲，「我身體上百分之百準備好了，但跳的時候有點缺失。狀況很不錯，這是我第一次在沒有任何壓力的情況下比賽，因為我不被看好，我只有一個目標，與觀眾互動，我差點就成功了」。