巴黎奧運台灣拚獎牌成色 陳念琴力拚金牌戰門票

新竹市教育處指出，由新竹市績優拳擊教練柯文明（右2）所帶領的「吳琴戰隊」，選手吳詩儀已為台灣奪下一面銅牌，期待陳念琴（左2）繼續霸氣無限，精彩出擊。圖／中華奧會提供

巴黎奧運 已邁入後半段賽程，台灣代表團將持續力拚提升獎牌成色。已保底銅牌的「抗癌女拳王」陳念琴將在4強硬碰中國好手楊柳，全力爭取壓軸金牌戰門票。

陳念琴在今年巴黎奧運女子拳擊66公斤級項目，先後擊敗多明尼加、巴西與烏茲別克選手挺進4強，下一戰將對上32歲、180公分的中國好手楊柳，雙方在去年杭州亞運 狹路相逢，當時陳念琴以2比3惜敗。

今年奧運陳念琴狀況調整得相當出色，前3輪幾乎都壓著對手打，賽後她更高喊：「我要的是金牌。」根據賽程，陳念琴的4強戰將會移師法網的羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行。

另外在桌球賽場上也相當精采，台灣男團莊智淵、林昀儒 、高承睿聯手下擊敗埃及後挺進8強，明天將強碰大會第4種子的日本隊，預料將會陷入一番苦戰。

至於女子桌球團體賽方面，台灣女團由鄭怡靜領軍，搭配陳思羽與小將簡彤娟，也將在首輪16強對上澳洲，預料應可輕鬆過關。

不過台灣女團籤表運氣不佳，若16強過關，8強確定會遇到超級大魔王中國隊。

田徑場上台灣代表隊在林昱堂淘汰、彭名揚受傷未能完賽後，最後僅存「台灣最速男」楊俊瀚，如果預賽沒能直接晉級，將在接下來復活賽多跑一輪，爭取最後的晉級機會。