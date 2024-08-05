巴奧╱自信、友好、國際範 中國運動員打破刻板印象

鄭欽文在巴黎奧運網球女子單打奪得金牌。（新華社）

巴黎奧運 會賽程過半。縱觀本屆奧運，新一代中國運動員不僅用實力突破自我極限，更在敢於表達中「征服」了世界。

「『Queen Wen（文女王）』這個詞，我實至名歸。」奪得中國乃至亞洲運動員在奧運會個人網球項目的首枚金牌後，21歲的鄭欽文霸氣回應媒體提問時說。

這枚金牌意義非凡，但在大眾視野更讓鄭欽文顯得耀眼的，則是她賽後接受採訪時的自信和從容。有學者評價說，鄭欽文在發言時中英文都非常流暢，有自己的嚴謹邏輯，還很幽默，且具有親和力。有外媒也評價稱，和她的偶像李娜一樣，鄭欽文或許是中國「最好的軟實力」。

而古語有雲：木秀於林，風必摧之——擁有足够實力的人往往會遭受一些莫須有的非議。本屆奧運會上，中國游泳隊就面對這樣的困境。

面對遠高於其他國家隊的興奮劑檢測 頻次，隊友退賽、爆冷出局，以及對手的挑釁輕視等，小將潘展樂爆發極限成績，拿下了中國隊百米自由泳的首枚奧運金牌，打破自己此前創造的世界紀錄。

「他的金牌實至名歸。」賽後，他的對手澳洲選手查爾莫斯說。

當地時間8月4日晚，由徐嘉余、覃海洋、孫佳俊、潘展樂組成的中國隊創造歷史，在男子4×100米混合泳接力決賽中拿下金牌，打破美國隊對該項目長達40年的壟斷。

有隊友對決賽表現不太滿意，潘展樂安慰道：「比賽已經結束了，冠軍是我們的，不滿意的應該是別人。」

在艱苦磨礪中，中國運動員用實力說明：我們的目標從不是向其他人證明自己，而是是否超越了自己的極限，是否真正弘揚了中華體育精神和奧林匹克精神——這才是我們的星辰和大海。

在乒乓球混雙項目的頒獎儀式上，奪冠的中國選手王楚欽、孫穎莎邀請分獲亞軍、季軍的朝鮮、南韓組合一同自拍合影，成為經典一幕。

中國跳水運動員全紅嬋對問好的外國友人展現俏皮個性，主動展示金牌。同時，她和搭檔陳芋汐在場外與北京冬奧 會冠軍谷愛淩的溫情互動，融化了很多人的心。

這些在海內外有廣泛影響的運動員，打破了許多人對中國人「內斂」「不擅表現」的刻板印象。同時，中國年輕一代運動員也明確「拒絕精神內耗」，擁抱「鬆弛感」。

「在國際大賽中，運動員堪稱中國的『形象大使』和『外交使節』，他們的卓絕表現和良好風度極為重要。」在體育領域深耕多年的奧林匹克研究學者易劍東表示，優秀運動員通過大的體育平台，向世界展示了可信、可愛、可敬的中國形象。