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巴奧╱谷愛凌閃現奧運賽場跑不停 將挑戰首個全馬

中新社北京8月5日電
冬奧會冠軍谷愛凌（前左）和中國隊選手潘展樂（右三）、覃海洋（右二）、徐嘉余（右一）在頒獎儀式後合影。 （新華社）
冬奧會冠軍谷愛凌（前左）和中國隊選手潘展樂（右三）、覃海洋（右二）、徐嘉余（右一）在頒獎儀式後合影。 （新華社）

近幾日，在巴黎街頭和奧運會場，一個熟悉的身影，跑步輾轉於各個比賽現場，閃現在觀眾席或賽後發布會，總是親切地與身邊人打招呼……那就是北京冬奧會自由式滑雪冠軍谷愛凌。 　　

「我看了很多比賽，可能每天三四場，學習新的項目，體驗不同的運動。尤其是作為冬季項目選手，很開心能看到夏季項目中運動員的訓練和賽前準備，都很有趣。」當地時間8月4日，谷愛凌接受中新社視頻連線專訪時說：「看到這些比賽我感到非常驕傲，能為中國健兒們加油也是我的榮幸。」 　　

女子雙人10米跳台和男女混雙4×100米比賽賽後，谷愛凌為中國運動員們的精彩表現點讚，「非常開心看到全紅嬋、陳芋汐拿下這塊金牌。同時，我也看到中國游泳隊打破了亞洲紀錄。我和我的朋友張雨霏打了招呼。她們游泳真的太棒了。」     　　

跟運動員們「夢幻聯動」之餘，谷愛凌還將在當地時間8月10日踏上馬拉松的賽場，挑戰個人運動生涯中首個全馬比賽。 　　

「我現在已經習慣了從一個項目‘跑’到下一個項目。」由於每天要觀看多場比賽，兼顧備戰大眾組馬拉松比賽，谷愛凌和媽媽，一個跑步，一個騎車，輾轉不同的賽事現場。「到了現場，我全身都是汗，大家以為我是準備來比賽的運動員。我想這也是一種奧運精神的體現。」 　　

據瞭解，大眾組馬拉松比賽將在與奧運會馬拉松比賽相同的賽道上舉行。這是奧運會歷史上首次設置大眾組馬拉松比賽。最終將有4萬餘名跑者從巴黎市政廳起跑。 　　

面對全程42.195公里的馬拉松路線，谷愛凌最近三週正積極備戰，表示將盡最大努力跑完全程。「沒想到要在三個禮拜的準備下跑馬拉松，滑雪和跑步是相通的，都需要奧運精神、運動精神。」谷愛凌說。 　　

本屆巴黎奧運會賽場上，如小輪車、霹靂舞及滑板等小眾運動項目引起不小關注。谷愛凌曾在滑板女子街式賽決賽現場，為取得歷史性好成績的14歲中國小將崔宸曦加油助威。她還透露，將在當地時間8月9日與國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）相約一起觀看「舞林高手」雲集的霹靂舞女子決賽。 　　

「自由式滑雪能够表達自己的風格，在霹靂舞和滑板中，也同樣能看到個人風格的展現和每位運動員自己的范兒。」谷愛凌說。

巴黎奧運熱話題

谷愛凌 馬拉松 巴黎奧運

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