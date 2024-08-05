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巴奧╱中國女籃怎麼了？小組賽「過山車」無緣8強

新華社法國里爾8月5日電
中國女籃巴黎奧運最終排名第九，未能晉級八強。(新華社)
中國女籃巴黎奧運最終排名第九，未能晉級八強。(新華社)

巴黎奧運會上，中國女籃最終排名第九，未能晉級八強，整個過程如「過山車」一般。

前兩場小組賽連敗後，中國女籃被逼到懸崖邊，但最後一場大勝波多黎各隊後，保留了不小的晉級可能。然後，由於其他兩個小組末輪出現了比利時隊大勝日本隊27分、尼日利亞隊擊敗加拿大隊、澳大利亞隊戰勝法國隊的比賽結果，讓中國隊在競爭兩個成績最好的小組第三的過程中落入下風，最後以淨勝分之差無緣八強。

這支中國女籃相較于2022年奪得世界盃亞軍時，主力陣容並沒有太大變化，為何打得「判若兩隊」？

首先是多位主力球員在賽前受到傷病影響，沒法按期參加集訓，讓陣容磨合出現了問題。李月汝說：「球員遇到的傷病問題比較多，有很多球員在奧運會開賽前的一兩場熱身賽才回到球場上。」

李夢也坦言，自己因為傷病缺席了球隊前期的不少熱身賽。黃思靜表示：「今年集訓期遇到的困難很多，一個是傷病，一個是人員始終沒有到齊。我們在奧運會開賽前一周才全員到齊，導致我們沒有很好地磨合。」

其次是當前主力陣容已被對手深入研究，導致球員的發揮受限。一位前國手就認為，自2022年女籃世界盃以來，其他隊伍都把中國隊看成強隊，研究得更為全面。而中國女籃自己的技戰術問題也不少，尤其是防守端。東京奧運會上，塞爾維亞隊把中國女籃擋在四強之外，本屆奧運會小組賽交鋒，中國隊慘敗22分，看得出來對困難準備不足。塞爾維亞球員克拉伊什尼克賽後就認為中國隊的防守出現了問題，讓她們有很多輕鬆得分。小組賽階段，中國女籃場均失分76.3分，防守表現在12支球隊中排名倒數第二。

另一個重要因素，是近幾年中國女子籃球聯賽（WCBA）球隊間實力差距過大，導致國手們缺乏高強度的比賽歷練，競技水平的提升也面臨挑戰。不少圈內人士認為，中國女籃需要走出「舒適區」。目前的國手大多集中在WCBA內蒙古、四川和廣東等少數幾支球隊，導致聯賽不少比賽出現一邊倒的局面，過大的實力差距導致聯賽中高水平運動員競技水平的提升空間不大。

「從『小寶』（李月汝）的進步就可以看到，她在歸隊前都是保持高強度的訓練和比賽的。」一位業內人士說。效力於美國女子職業籃球聯賽（WNBA）洛杉磯火花隊的李月汝本屆奧運會小組賽場均得到17.7分，排在所有球員第六，場均拿到11個籃板，在所有球員中排名第一。

此外，部分業內人士認為現在中國女籃鬥志不足。「以前我們不認為自己是強隊，大家都在拚，但現在成為強隊了，卻不知道如何保持強隊該有的樣子。」一位前國手說。

李月汝也認為球隊有些激情不足，「在球場上可能沒有那麼多釋放的激情，所以打球有時候會看起來有點沉沉的。」

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