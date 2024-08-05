巴奧╱來自宜蘭的「翻滾吧！男孩」唐嘉鴻母校師生雀躍

唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻5日晚間在巴黎奧運 單槓決賽，出現掉槓失誤，最後仍以高難度動作，摘下銅牌。唐嘉鴻是宜蘭培育出來的翻滾男孩，曾是公正國小體操隊，校長丁進添開心在臉書分享喜訊，體操隊學弟妹更期待這位優秀學長回母校，一睹廬山真面目。

「翻滾吧！男孩」勵志電影以宜蘭縣公正國小體操隊為拍攝背景，該體操隊培育出不少優秀選手，除了單槓國手唐嘉鴻，還有「鞍馬王子」李智凱曾在上屆東京奧運 拿下鞍馬銀牌。

隨著台灣羽球 黃金男雙「麟洋配」奪金後，體操隊奪牌重任的唐嘉鴻今晚在單槓決賽第一位登場，公正母校師長與體操隊學弟妹緊張觀看賽事，未料開賽後不久就發生掉槓失誤，最終以總分13.966分成績作結。

大家原本以為他無緣頒獎台，後來因為其他參賽者也發生落地失誤，唐嘉鴻與中國選手張博恒並列第三，為台灣摘下一面銅牌，母校師長的心情瞬間轉為開心雀躍。

公正國小校長丁進添感到與有榮焉，晚間在網路群組分享喜訊，「公正校友唐嘉鴻，奧運體操單槓奪『銅』！台灣再收一面獎牌」。

他的國小導師林佳君回憶，唐嘉鴻從小調皮好動，父母親送他學體操原本只想消耗孩子的體力，後來看到「翻滾吧！男孩」電影，得知宜蘭公正國小有體操隊，帶著他從台北到宜蘭求學。

林佳君說，唐嘉鴻認真學體操，教練交代訓練都會做到，還自己加強練習，他對課業也自我要求，參加英語、唱歌或跳舞等活動，是一位品學兼優的學生，「永遠保有燦爛的笑容」。

公正國小體操隊表示，唐嘉鴻勇於挑戰，敢做出較高風險動作，空中感也很好，很有天份的選手，更因「直體貓跳540度」的特別動作，因而有「亞洲貓王」稱號。