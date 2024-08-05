我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約凌晨驚魂…東百老匯地鐵站 女子將2人推下軌

想嘗美式義大利餐但食量小？這家特價午餐值得一試

巴奧╱來自宜蘭的「翻滾吧！男孩」唐嘉鴻母校師生雀躍

記者戴永華／宜蘭即時報導
唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻5日晚間在巴黎奧運單槓決賽，出現掉槓失誤，最後仍以高難度動作，摘下銅牌。唐嘉鴻是宜蘭培育出來的翻滾男孩，曾是公正國小體操隊，校長丁進添開心在臉書分享喜訊，體操隊學弟妹更期待這位優秀學長回母校，一睹廬山真面目。

「翻滾吧！男孩」勵志電影以宜蘭縣公正國小體操隊為拍攝背景，該體操隊培育出不少優秀選手，除了單槓國手唐嘉鴻，還有「鞍馬王子」李智凱曾在上屆東京奧運拿下鞍馬銀牌。

隨著台灣羽球黃金男雙「麟洋配」奪金後，體操隊奪牌重任的唐嘉鴻今晚在單槓決賽第一位登場，公正母校師長與體操隊學弟妹緊張觀看賽事，未料開賽後不久就發生掉槓失誤，最終以總分13.966分成績作結。

大家原本以為他無緣頒獎台，後來因為其他參賽者也發生落地失誤，唐嘉鴻與中國選手張博恒並列第三，為台灣摘下一面銅牌，母校師長的心情瞬間轉為開心雀躍。

公正國小校長丁進添感到與有榮焉，晚間在網路群組分享喜訊，「公正校友唐嘉鴻，奧運體操單槓奪『銅』！台灣再收一面獎牌」。

他的國小導師林佳君回憶，唐嘉鴻從小調皮好動，父母親送他學體操原本只想消耗孩子的體力，後來看到「翻滾吧！男孩」電影，得知宜蘭公正國小有體操隊，帶著他從台北到宜蘭求學。

林佳君說，唐嘉鴻認真學體操，教練交代訓練都會做到，還自己加強練習，他對課業也自我要求，參加英語、唱歌或跳舞等活動，是一位品學兼優的學生，「永遠保有燦爛的笑容」。

公正國小體操隊表示，唐嘉鴻勇於挑戰，敢做出較高風險動作，空中感也很好，很有天份的選手，更因「直體貓跳540度」的特別動作，因而有「亞洲貓王」稱號。

丁進添期待唐嘉鴻持續在賽場上發光發熱，為國爭取更好佳績，也希望他有機會回母校指導體操隊，傳承經驗。

台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上...
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終...
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上...
台灣體操好手唐嘉鴻奧運單槓奪銅，他是宜蘭培育出來的「翻滾男孩」，如今在國際賽場上發光發熱。記者季相儒／攝影
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終...
我國體操「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運單槓決賽第一個出場，一度出現掉槓的失誤，最終仍以併列銅牌的成績作收。記者季相儒／攝影

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 羽球 東京奧運

上一則

巴奧╱射以觀德終成正果 老將李越宏的射擊人生

延伸閱讀

巴奧╱「雙槓王」鄒敬園的冰袋與熱血

巴奧╱「雙槓王」鄒敬園的冰袋與熱血
巴奧5日獎牌榜／中21金再次居首位 美總獎牌75面 台灣體操奪銅牌

巴奧5日獎牌榜／中21金再次居首位 美總獎牌75面 台灣體操奪銅牌
巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手

巴奧體操／拜爾絲再失金 自由體操0.033分敗給巴西選手
巴奧體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

巴奧體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼
奧運體操／中日選手接連失誤 台灣唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌

奧運體操／中日選手接連失誤 台灣唐嘉鴻掉槓仍摘銅牌
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

熱門新聞

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

2024-08-03 16:17
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03

超人氣

更多 >
4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣

4星座吉星高照好運到 天蠍座迎事業突破、他人脈變更廣
巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄

巴奧游泳／中國男400米混合接力奪金 潘展樂創驚世紀錄
投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山