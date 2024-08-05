巴奧╱射以觀德終成正果 老將李越宏的射擊人生

8月5日，巴黎奧運會射擊男子25米手槍速射冠軍、中國選手李越宏在頒獎儀式上。(新華社)

巴黎奧運 會射擊男子25米手槍速射打完最後一輪，老將李越宏與教練張建偉相擁而泣。以7中的巨大優勢，李越宏強勢奪冠，也拿到了中國射擊隊在巴黎奧運會上的第五塊金牌。

2010年亞運會，只有21歲的李越宏拿到冠軍。14年後，曆盡滄桑的「小李」變成了「老李」，帶著兩次奧運摘銅的記憶，已過而立之年的他完成了幾代中國男子25米手槍速射項目教練員和隊員的夙願，一舉拿到中國射擊隊在這一項目上的首枚奧運金牌。

《歌唱祖國》的歌聲響起，李越宏的眼裡也再次噙滿了熱淚。「確實很激動，所有人的面孔都在腦海裡，所有人都在很激動地歡呼。這枚金牌裡面，有所有人的付出、所有人的努力。每個人努力了一點、付出了一點，積累到了最後。所以說我覺得這塊金牌也是屬於他們的。」李越宏說。

為了這塊金牌，中國射擊隊經歷了艱苦的歷程。

25米手槍速射是一個相當「古老」的項目，1896年首屆現代奧運會就設立了這個項目。在百年的跨度中，奧運會、世錦賽等大賽的獎牌絕大多數被歐美選手獲得。

中國射擊隊速射教練張建偉說：「這個項目其實很難，一名選手要成長為優秀選手，需要的時間更長。最後練出來了，運動員年齡也大了，什麼都懂了，然而還要努力達到年輕選手思想上的『淨』，所以很不容易。」

李越宏的成長，也很不容易。作為老將，傷病讓他無法全負荷訓練，常年的征戰也讓他有了一種疲勞感。

不過，在巴黎奧運周期，他找到了更為深層的動力——成就感。

在賽場內，他追求的主要是「完美的展現」。這個項目要求高、程序複雜，如果整場比賽打下來，體現出非常完美的效果的話，自己會非常有成就感。

2023年世錦賽決賽，他就獲得了這樣的成就感。當時他在決賽中有如神助，40發子彈打出39中，創造了該項目決賽新的世界紀錄。「比賽本身就非常困難，你要排除這些困難，繼續去做，而且能把它做到相對成功，我覺得是自我價值的一種提升。」李越宏說。

在賽場外，他用更為平和的心態對待外界的紛擾，甚至開始主動用英語在國際場合與人交流。「我們的很多槍都是國外生產的，要跟槍廠去打交道，會英語的話可能溝通更方便一些，更順暢一些。出去結交各個地域的朋友，坐在一起的時候也更多地用英語來交流。」李越宏說。

各方面提升後，李越宏在國際賽場上的收穫也更多了。在2022年和2023年射擊世錦賽上，他分別拿到團體和個人冠軍。杭州亞運 會上，他擊敗各路好手奪冠，時隔13年拿到了自己的第二塊亞運會金牌。

帶著世界紀錄保持者、亞運會冠軍和世錦賽冠軍的頭銜，「提升」之後的李越宏第三次踏上了奧運賽場。雷茨、基康普瓦、普波這些老對手還在，但資格賽之後，這些昔日的名將都未能進入決賽。李越宏雖然以第一名晉級決賽，但也直呼「太難打了」。

決賽中，他先後遇到了設備故障、比分落後等問題，但最後他把這些困難一一踩在腳下，以7中的巨大領先優勢成功奪冠。

「所有的突破都是一步一步積累來的，我們之前所有的前輩們，他們也是非常不錯的優秀運動員，而且也拿到過除了奧運會金牌以外所有其他國際比賽的冠軍，我只是繼承了他們的一些精華，加上了一點自己的提煉。」

說到這些年的成長，李越宏用「射以觀德」加以概括。在奧運會開賽前，他說：「射擊，與你的人品和其他各方面的價值都是息息相關的。如果一個人他沒有辦法把人做得很好，他的射擊肯定也不會很好，因為它們都是相通的。從射擊這個項目來講，我覺得更多地要有一種謙虛的狀態。打的時間越長，練的時間越長，你可能自然而然就會投入到那種狀態當中，而且遇到問題的時候，你可能也不會特別著急，也會慢慢地去思考、理順。」

在奧運會奪冠後，他又提到了「射以觀德」。「我覺得射擊的一些理念跟儒家文化很像，我們需要做好自己的內心，不要去過度地想要戰勝別人，而是更多地戰勝自己。中國有一句古話叫『射以觀德』，意思就是如果你想要做得更好，你首先需要做一個好的人。」他說。

展望4年後的洛杉磯 ，李越宏覺得還是有些遙遠。談到長遠規劃，李越宏表示希望能夠繼續推廣射擊運動，來幫助青少年更好地成長。