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巴奧╱「雙槓王」鄒敬園的冰袋與熱血

新華社巴黎8月5日電
8月5日，在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。（新華社）
8月5日，在巴黎奧運會體操男子雙槓決賽中，中國選手鄒敬園獲得冠軍。（新華社）

「行動派！有血性！」

在中國體操隊訓練場，有這麼一句標語，鼓勵運動員們刻苦訓練，把每個訓練日當作比賽日。

「運動員一定要在賽場上拿成績，不能只是口頭說說，這就是行動派；有血性，就是要對說出來的話負責，把該拿的冠軍拿回來。」這是鄒敬園對這句話的理解，也是他堅定不移的信念。

來到巴黎，站到他熟悉的雙槓決賽現場，他只有一個目標：奪冠！

鄒敬園做到了。

5日的男子雙槓決賽，鄒敬園在8名選手中倒數第三個出場，每一個動作的完成都在他的掌控中，完美落地後，他高高揮舞右臂，發出勝利的吼叫，他知道這枚金牌穩了！

16.200分，他是當日唯一一個得分上16分的選手，領先第二名0.7分，以壓倒性優勢衛冕。

鄒敬園在雙槓項目上有著絕對統治力，他是東京奧運會雙槓金牌和體操世錦賽雙槓冠軍得主。抵達巴黎之後，他的狀態非常穩定，資格賽、團體賽，他的雙槓成績都非常出色，4日，他還奪得了一枚吊環銀牌。

「作為運動員，我覺得一定要有追求，特別是覺得自己有實力、有優勢的，要拿得下，機會在那邊要抓得住。」鄒敬園說。

從東京到巴黎，這三年對於鄒敬園來說，經歷了太多。以雙槓為主項的他，為了給中國體操隊團體爭分，開始苦練吊環等項目。「我想在體操上面有更多突破，但是每次練到一個瓶頸的時候，都會有傷病的出現。」

傷病幾乎是每個運動員不得不面對的挫折。走下賽台，鄒敬園立刻把冰袋敷在右肩上。連日來的訓練和比賽，他的身體幾乎達到了極限。「如果現在是訓練的話，我肯定是練不了的，但這是在比賽。」

「上場前，教練問我肩膀怎麼樣，我說不用問我。」鄒敬園淡定自若地說，「我進場之後能感受到大家的期待，那一瞬間，肯定什麼都不要去想了，專注動作。」

本屆奧運會，中國體操男隊本有希望奪得男團冠軍，然而因為失誤，他們接連與團體和個人全能金牌失之交臂。遺憾的氛圍中，「吊環王」劉洋拿下一金，「雙槓王」鄒敬園再下一城，為中國體操正名。

14歲進入國家隊，轉眼12年。征戰兩屆奧運會，兩次站上男子雙槓最高領獎台，鄒敬園覺得一切都值了。「我覺得人生可能就是很短暫，珍惜每一天，珍惜每一場比賽，珍惜自己的職業生涯。」

對於未來，26歲的鄒敬園笑著說：「我想先休息下來，然後希望自己能夠對體操項目的發展做一些貢獻，讓體操在奧運會的舞台上證明它的價值。」

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