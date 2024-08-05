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巴奧羽球／丹麥龍王太強 安賽龍一局未失連霸男單奪金

記者曾思儒／即時報導
丹麥「龍王」安賽龍在比賽中。(路透)
丹麥「龍王」安賽龍在比賽中。(路透)

東京奧運已經嘗過登頂滋味，丹麥「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）巴黎奧運複製奪勝結果，且在金牌戰展現完全宰制力，以21：11、21：11輕取泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），一局未失完成男單連霸，成為中國「金滿貫」名將林丹後的衛冕成功第一人。

30歲的安賽龍目前世界排名第2，以第2種子挑戰衛冕，過程沒遇太大阻礙，6場比賽全部都是直落2，只有4強賽碰拉克什亞．森（Lakshya Sen）的第一局讓對手拿下20分。

今天面對世界第8的昆拉武特，安賽龍仍握有主控權，第一局以21：11打下，第二局又取得18：4大幅領先，雖因幾次判斷失誤讓對手得分達到兩位數，勝負仍沒懸念，最終「龍王」就以21：11拿下勝利，迎接生涯第2面奧運金牌。

安賽龍2016年里約奧運奪下銅牌，接續兩屆都拿金牌，寫下有參賽就奪牌的驚人紀錄；今天奪勝後他開心披著丹麥球衣繞場，還將球拍、頭戴送給場邊丹麥球迷。

在此之前，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也完成連霸，成為奧運史上男雙第一組衛冕成功的選手，安賽龍今天奪勝成為今年第2位羽球場連霸選手，也加入林丹行列，成為史上唯二締造奧運連兩屆男單摘金的選手。

拉克什亞．森8強賽3局逆轉我國「一哥」周天成，但4強先敗給安賽龍，今天銅牌戰又以21：13、16：21、11：21遭馬來西亞李梓嘉逆轉，錯過頒獎台。

丹麥「龍王」安賽龍一局未失完成男單連霸。(歐新社)
丹麥「龍王」安賽龍一局未失完成男單連霸。(歐新社)

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