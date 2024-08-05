巴奧乒乓／林昀儒連拿5分逆轉勝 中華隊直落3橫掃埃及闖8強

台灣「桌球教父」莊智淵(後)和19歲徒弟高承睿(前)搭檔出賽。(路透)

巴黎奧運 桌球團體賽今天登場，中華男團16強首戰碰埃及隊，第一點男雙由「桌球教父」莊智淵和19歲徒弟高承睿搭檔出賽，上演輸2贏3逆轉勝，加上第2點單打「小林同學」林昀儒 直落3拿下，第3點單打高承睿首局又瓦解對手3個局點，後來居上「關門」成功，讓中華隊連拿3點搶下8強門票。

奧運桌球團體賽採5點3勝制，每點5局3勝，中華隊首點男雙由43歲的奧運「六朝元老」莊智淵搭高承睿出賽，面對單打世界排名142的阿薩爾（Khalid Assar）／排名98阿卜杜勒-阿齊茲（Youssef Abdel-Aziz），師徒檔在先輸2局下連趕3局，為中華隊驚險搶下第1點。

世界排名第8的林昀儒，第2點碰世界排名47的比艾利（Mohamed El-Beiali），林昀儒第一局以11：7拿下，第二局更從7：10落後下連拿5分逆轉，第三局再以11：7獲勝，直落3為中華隊取得「聽牌」優勢。

中華隊第3點單打由世界排名32的高承睿再上場，他面對雙打交手過的阿卜杜勒-阿齊茲，第一局就展現抗壓性，在7：10落後下瓦解對手3個局點，先追到10：10，接續對拉又搶下分數，反取得自己局點，且讓對手回球掛網，連拿5分下以12：10逆轉搶下首局。

第二局高承睿雖陷入1：5落後，接續8分只讓對手拿下1分、反取得8：6領先，但優勢沒把握，以9：11失守，不過第三局以11：6拿下，第四局再從3：6落後下連趕6分超前，雖遭阿卜杜勒-阿齊茲追到9：9，所幸高承睿強勢攻擊先拿到「賽末點」，最終以11：9拿下勝利，以局數3：1為中華隊「關門」成功。

中華隊8強將遭遇日本和澳洲 間的勝家。