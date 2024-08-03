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奪下第9金 雷德基成美史上最多奧運金牌女運動員

巴奧／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
吳詩儀（後）完成奧運奪牌任務後想要品嚐法式蝸牛大餐。記者季相儒／攝影
吳詩儀（後）完成奧運奪牌任務後想要品嚐法式蝸牛大餐。記者季相儒／攝影

台灣拳擊女子60公斤級好手吳詩儀今天在4強賽遭遇杭州亞運金牌、中國選手楊文璐，儘管開賽就頻頻搶攻，但最終仍是以0：5敗下陣來，不過仍是以銅牌作收，為台灣代表團贏得今年第二面獎牌，賽後吳詩儀也透露，儘管很想要幫助大家（獎牌）換個顏色，但整體來說還是很享受比賽，也很開心為台灣拿下一面牌。

上屆東京奧運在16強賽就止步的吳詩儀，今年在巴黎奧運捲土重來，成為「四金釵」中首位打進到4強賽的選手，也幫助台灣終結本屆賽事的獎牌荒，成為第一位確定有牌入袋的選手。

在今天的4強賽中，吳詩儀也登場力拚獎牌成色升級，不過面對實力堅強的中國好手楊文璐，吳詩儀開賽就展開搶攻，但老經驗的楊文璐不但沒有退卻，還以更猛烈的攻勢還擊，最終仍是以0：5敗下陣來，本屆賽事以銅牌作收。

對於今年重新回到奧運舞台也順利拿下獎牌，吳詩儀坦言自己的最大進步就在於戰術上的改變，以及更能了解對手在想什麼和要做什麼事，「這是我覺得自己進步滿多的地方，只可惜對手還是經驗很足也很冷靜地應對，這也成為我要繼續努力的方向。」

談到今年在中華代表團陷入獎牌荒的低迷氣氛中，率先打破僵局確定奪牌，吳詩儀直言，在前一場攸關獎牌的戰役中確實壓力相當大，也很想要為台灣贏得第一面牌，今天則是希望想要幫大家換個顏色，「儘管沒有做到，但整體來說我還是很享受比賽，很高興能為台灣拿下一面牌。」

吳詩儀也透露，在前場比賽勝出確定奪牌後，不僅父親傳訊息來詢問她「爽不爽」，媽媽也一度傳訊息說睡不著，讓在前線作戰的吳詩儀一度哭笑不得，「家人知道我容易緊張，他們也都很為我著想，我能理解他們很體貼我。」

在完成奧運奪牌任務後，吳詩儀也直言想好好品嚐法國蝸牛，「當然我更想要打到最後一場，但沒關係相信我會更好，不過目前我還沒有奧運奪牌的感覺，因為還沒有掛到脖子上。」

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