我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奪下第9金 雷德基成美史上最多奧運金牌女運動員

巴奧／世上最快的女人 聖露西亞運動員100公尺奪金

巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄

中央社巴黎3日綜合外電報導
美國選手克勞什（Ryan Crouser）今天在巴黎奧運男子鉛球項目衛冕成功。路透
美國選手克勞什（Ryan Crouser）今天在巴黎奧運男子鉛球項目衛冕成功。路透

世界紀錄保持者、美國選手克勞什（Ryan Crouser）今天在巴黎奧運男子鉛球項目衛冕成功，擲出22.90公尺拿下金牌，成為史上首位連續在3屆奧運男子鉛球比賽封王的運動員。

法新社報導，克勞什今天在法國國家體育場（Stade de France）第3次試擲時擲出22.90公尺的成績，儘管未破自己去年創下的世界紀錄23.56公尺，仍以超過第2名0.75公尺的差距順利奪金。

克勞什曾在2016年里約奧運、2021年東京奧運的男子鉛球項目獲得冠軍，並於後者擲出奧運迄今最佳紀錄23.30公尺。

克勞什的美國隊友柯瓦克斯（Joe Kovacs）以22.15公尺的成績奪銀，牙買加選手康貝爾（Jamaican Rajindra）則摘銅。

路透社報導，克勞什今年苦於肘部神經問題，但今天仍擲出自己賽季最佳成績22.90公尺，他也滿意地為自己鼓掌。

克勞什成功三連霸，凸顯美國完全稱霸男子鉛球領域。美國在奧運男子鉛球項目迄今累計獲得20面金牌，紀錄位居第2的波蘭則只有3面金牌。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 東京奧運

上一則

巴奧游泳／4x100男女混合接力 美國華裔簡愛在內奪冠

下一則

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

延伸閱讀

奧運籃球／安比德回先發 美第二節灌39分輕取波多黎各

奧運籃球／安比德回先發 美第二節灌39分輕取波多黎各
奧運拳擊／陷性別風波 克莉芙輕取對手 晉級4強

奧運拳擊／陷性別風波 克莉芙輕取對手 晉級4強
奧運拳擊／中華隊吳詩儀不敵中國隊楊文璐 銅牌作收

奧運拳擊／中華隊吳詩儀不敵中國隊楊文璐 銅牌作收
巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌
奧運射擊／史上首牌 李孟遠射下銅牌 定向飛靶寫紀錄

奧運射擊／史上首牌 李孟遠射下銅牌 定向飛靶寫紀錄
日本選手奧運「鍍金」獎勵差距大 高爾夫摘金最富

日本選手奧運「鍍金」獎勵差距大 高爾夫摘金最富

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
溫特勞布(左二)與隊友奪得花劍團體金牌。(美聯社)

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

2024-08-02 19:31
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

2024-08-02 18:02

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長
林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD