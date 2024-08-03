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巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

新華社巴黎8月3日電
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社
在巴黎奧運會乒乓球女子單打決賽中，中國選手陳夢4比2戰勝隊友孫穎莎，奪得冠軍。陳夢、孫穎莎在比賽後擁抱。新華社

3日下午，南巴黎競技場4號館，巴黎奧運會乒乓球女單決賽上演。經過六局苦戰，陳夢4:2戰勝孫穎莎，衛冕冠軍。

揮拳慶祝後，陳夢第一時間擁抱了孫穎莎，對她耳語了幾句，姐倆都笑了。

頒獎儀式上，陳夢站上冠軍領獎台，親吻了金牌；孫穎莎也舉起銀牌，與陳夢合影。

「這場決賽沒有失敗者。我們再一次為中國代表團拿到了金、銀牌。」陳夢說。

的確，這是中國選手第十次奪得奧運會乒乓球女單冠軍，自1988年漢城（首爾）奧運會乒乓球「入奧」以來，這枚金牌從未旁落。

上屆東京奧運會，也是她倆打進決賽，最終陳夢勝出。時隔三年，姐倆再度頂峰相遇。

這是一場精彩的對決。比賽開始，孫穎莎率先進入狀態，11:4贏下首局。次局，陳夢11:7扳平。第三局，兩人頻繁進入多拍僵持，孫穎莎失誤較多，陳夢11:4反超。第四局，孫穎莎在10:5領先時被追至10:9，請求暫停後，她以11:9獲勝，兩人再度2:2戰平。第五局，比分交替領先，戰至9:9時，陳夢抓住機會連得兩分，大比分3:2領先。關鍵的第六局，陳夢在9:6領先時請求暫停，之後她連拿兩分，以11:6最終取勝。

「我們發揮得都不錯，但夢姐比我想象中更堅定，她一直沒有動搖。」莎莎復盤說，「我自己在第五局後程心態有些繃不住，也有點著急，沒有堅持到最後。」

賽後在混合採訪區，陳夢潸然淚下。「非常驚喜，感覺自己創造了不可能。賽前，我想過這場比賽是下風，沒想過能贏。」陳夢說，「這兩年，我跟莎莎比賽輸得多，她現在的技術風格越來越先進，人也越來越成熟。」

這些年，陳夢經歷過低谷，也站上過巔峰。30歲，成為年齡最大的奧運乒乓球女單冠軍，她認為自己勝在心態：「我在場上只想打好每一分，珍惜每一分，因為對我來說，奧運會不會再有下一次。」

在混採區，記者問孫穎莎：「夢姐擁抱你時，跟你說了什麼？」

「她讓我繼續努力再來。」莎莎說，「我覺得老天是公平的，不想讓我覺得自己已經強大，而是要讓我再去積累和沉澱。」

「不少人與冠軍不都是十年之約麼？」她說。

「你擁抱莎莎時，跟她說了什麼？」同一個問題，記者也問了陳夢。

「擁抱那一刻，我跟她說『要加油』。我覺得對運動員來說，四年雖然漫長，但只要努力不放棄，什麼都可能發生。我相信，當打之年的莎莎未來會更好。」

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