巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧

巴黎奧運會皮划艇激流迴旋男子極限皮艇計時賽在馬恩河畔韋爾水上體育場舉行。中國選手全鑫在比賽中。新華社

「準備，出發！」一聲令下，一個高於水面3米多的斜坡上擋板彈開，四隻皮艇同時從大斜坡上落下，瞬間入水，選手們迅速爭搶水門，搶佔有利位置。之後他們必須在指定區域內完成360度的愛斯基摩翻滾，爭搶時幾隻艇之間還可以用船槳撥開對手。還有比這更驚險刺激的嗎？這就是首次入奧的極限皮艇比賽。

極限皮艇與傳統的激流迴旋不同，它結合了激流迴旋和障礙賽的特點，是一項選手之間直接競爭而不僅僅是選手自己與時間賽跑的運動。

參賽者從斜坡上出發就好像越野摩托車一樣，在皮艇落入水中後，他們必須通過六個順水門和兩個逆水門，完成一次愛斯基摩翻滾；運動員還可以用槳來挫敗對手，只要他們接觸的是對手的艇而不是身體；比賽時長在1分鐘左右，過程快速、刺激……這都是吸引觀眾的元素，賽場上歡呼聲不斷。

中國男子皮艇選手全鑫在3日的第一輪比賽中表現出色。他認為這個項目興奮、刺激，但也更累，雖然用時比傳統皮艇項目要短，但需要全力去搶門，因此不能像單人劃那樣按照自己的節奏行進。

在本屆奧運會男子極限皮艇計時賽中排名第一的英國選手克拉克說：「我真的認為這項運動能夠吸引更多人參與，它不像傳統的皮划艇項目那麼強調技術性，而且在電視上看應該很好看。」

法國女運動員德拉敘說：「這項運動有點像越野滑雪或山地自行車，是一個全新的運動，是一項挑戰。比賽是直接對抗，會有很多接觸，因此戰術非常重要，比如一名對手要穿過水門的時候，你怎樣才能超過她？」

曾在2023年歐洲運動會上獲得該項目金牌的烏克蘭 選手烏斯認為：「這個項目太不可思議了，我喜歡完成比賽的感覺。而且你不是孤軍奮戰，一切都不可預測，你無法知道其他選手在想什麼，也無法知道他們計劃如何完成比賽。」

錯過一個門、未能完成愛斯基摩翻滾、越過起跑線或危險划槳都會導致資格被取消，這也從側面證明了這項賽事的高風險性。即使是在單人項目中實力很強，或是在此前比賽中成績很好的運動員，也不能保證在極限皮艇比賽中每一次都領先。

該項目世界冠軍伍茲在此前進行的計時賽中僅排名第16，但經驗豐富的她在3日第一輪比賽中還是順利拿到直接晉級資格。

伍茲說：「從上到出發斜坡開始，你的心就會狂跳。不過無論對運動員還是對觀眾來說，這個項目都令人愉悅，非常有趣，讓人充滿激情。因為你永遠不知道會發生什麼，你必須抓住一切可以抓住的機會，你還要預判對手，自己不能出錯，非常刺激。」

運動員們對這個項目都很興奮，41歲的西班牙選手喬勞特本想東京奧運 會後就退役，但因為這個新項目，她決定再參加一屆奧運會。她說：「這是非常特別、充滿激情、充滿活力的項目，也讓觀眾看到了這項運動的魅力。對我們運動員來說，新項目也是動力，推動著我們去做到更好。」

極限皮艇項目偶然性很大，對運動員提出了更大挑戰。中國隊的全鑫和女選手李詩婷將參加這一項目的比賽，期待他們取得好成績。