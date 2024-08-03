巴奧／還有比這更刺激的嗎？極限皮艇首次入奧
「準備，出發！」一聲令下，一個高於水面3米多的斜坡上擋板彈開，四隻皮艇同時從大斜坡上落下，瞬間入水，選手們迅速爭搶水門，搶佔有利位置。之後他們必須在指定區域內完成360度的愛斯基摩翻滾，爭搶時幾隻艇之間還可以用船槳撥開對手。還有比這更驚險刺激的嗎？這就是首次入奧的極限皮艇比賽。
極限皮艇與傳統的激流迴旋不同，它結合了激流迴旋和障礙賽的特點，是一項選手之間直接競爭而不僅僅是選手自己與時間賽跑的運動。
參賽者從斜坡上出發就好像越野摩托車一樣，在皮艇落入水中後，他們必須通過六個順水門和兩個逆水門，完成一次愛斯基摩翻滾；運動員還可以用槳來挫敗對手，只要他們接觸的是對手的艇而不是身體；比賽時長在1分鐘左右，過程快速、刺激……這都是吸引觀眾的元素，賽場上歡呼聲不斷。
中國男子皮艇選手全鑫在3日的第一輪比賽中表現出色。他認為這個項目興奮、刺激，但也更累，雖然用時比傳統皮艇項目要短，但需要全力去搶門，因此不能像單人劃那樣按照自己的節奏行進。
在本屆奧運會男子極限皮艇計時賽中排名第一的英國選手克拉克說：「我真的認為這項運動能夠吸引更多人參與，它不像傳統的皮划艇項目那麼強調技術性，而且在電視上看應該很好看。」
法國女運動員德拉敘說：「這項運動有點像越野滑雪或山地自行車，是一個全新的運動，是一項挑戰。比賽是直接對抗，會有很多接觸，因此戰術非常重要，比如一名對手要穿過水門的時候，你怎樣才能超過她？」
曾在2023年歐洲運動會上獲得該項目金牌的烏克蘭選手烏斯認為：「這個項目太不可思議了，我喜歡完成比賽的感覺。而且你不是孤軍奮戰，一切都不可預測，你無法知道其他選手在想什麼，也無法知道他們計劃如何完成比賽。」
錯過一個門、未能完成愛斯基摩翻滾、越過起跑線或危險划槳都會導致資格被取消，這也從側面證明了這項賽事的高風險性。即使是在單人項目中實力很強，或是在此前比賽中成績很好的運動員，也不能保證在極限皮艇比賽中每一次都領先。
該項目世界冠軍伍茲在此前進行的計時賽中僅排名第16，但經驗豐富的她在3日第一輪比賽中還是順利拿到直接晉級資格。
伍茲說：「從上到出發斜坡開始，你的心就會狂跳。不過無論對運動員還是對觀眾來說，這個項目都令人愉悅，非常有趣，讓人充滿激情。因為你永遠不知道會發生什麼，你必須抓住一切可以抓住的機會，你還要預判對手，自己不能出錯，非常刺激。」
運動員們對這個項目都很興奮，41歲的西班牙選手喬勞特本想東京奧運會後就退役，但因為這個新項目，她決定再參加一屆奧運會。她說：「這是非常特別、充滿激情、充滿活力的項目，也讓觀眾看到了這項運動的魅力。對我們運動員來說，新項目也是動力，推動著我們去做到更好。」
極限皮艇項目偶然性很大，對運動員提出了更大挑戰。中國隊的全鑫和女選手李詩婷將參加這一項目的比賽，期待他們取得好成績。
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