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奧運籃球／安比德回先發 美第二節灌39分輕取波多黎各

記者曾思儒／即時報導
美國男籃隊安比德（左）上場被噓，特別摀著耳朵，細聽球迷的聲音。路透
美國男籃隊安比德（左）上場被噓，特別摀著耳朵，細聽球迷的聲音。路透

尋求奧運男籃5連霸的美國隊，今天分組最終戰碰波多黎各隊再變陣，安比德（Joel Embiid）回到先發，衛冕軍儘管首節打完以4分落後，第二節狂灌39分反超，半場已取得19分領先，三節打完優勢擴大到28分，最終以104：83輕取波多黎各，以3連勝之姿挺進8強。

美國今天由安比德、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、泰托姆（Jayson Tatum）和布克（Devin Booker）先發，開賽一度陷入17：25落後，靠愛德華（Anthony Edwards）接連取分追到25：29。

第二節美國後3分20秒打出18：2瘋狂攻勢，包括柯瑞（Stephen Curry）上籃被封阻後詹姆斯第一時間補灌得手，單節就狂灌39分，反帶著64：45領先進入下半場。

「小皇帝」詹姆斯上半場除8分、4籃板還傳出6助攻，第三節再有爆扣演出，助隊單節再打出23：14攻勢，三節打完已取得87：59大幅優勢，第四節戰況沒有太大變化，美國最終以21分差距迎接3連勝，也讓3連敗的波多黎各結束巴黎旅程。

愛德華上半場拿下12分，下半場持續飆分，替補出賽攻下全場最高26分；美國還有另外5人得分兩位數，安比德15分，泰托姆10分、10籃板，詹姆斯10分、8助攻、6籃板。

分組第2戰全坐板凳的安比德，今天先發上陣依舊遭噓聲對待，但他只要進球就會做出鼓譟手勢，第三節投進三分球後現場也出現歡呼聲，第四節末讀秒階段再度用手勢和觀眾互動，成比賽另類焦點。

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