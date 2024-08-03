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奧運射擊／史上首牌 李孟遠射下銅牌 定向飛靶寫紀錄

記者蘇志畬／即時報導
台灣好手李孟遠闖進巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽射下銅牌，為中華射擊隊拿下史上第一面奧運獎牌。路透
台灣好手李孟遠闖進巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽射下銅牌，為中華射擊隊拿下史上第一面奧運獎牌。路透

從射擊金童變射擊逃兵，台灣好手李孟遠克服國際賽陰影後，今天先在資格賽射平奧運紀錄，闖進巴黎奧運射擊男子定向飛靶決賽，李孟遠更射下銅牌，為中華射擊隊拿下史上第一面奧運獎牌，也是本屆中華代表團第一面確定落袋的獎牌。

李孟遠在資格賽射出124分與美國選手普林斯（Conner Lynn Prince）、義大利選手卡桑德羅（Tammaro Cassandro）同分，追平卡桑德羅在東京奧運寫下的資格賽紀錄，也締造全國紀錄，並透過加射以第3名之姿晉級決賽。

參加決賽共有6名選手，每一輪分數最低者會遭到淘汰，李孟遠在第1輪維持好手感，連續15靶全中，才射失1次，最終20靶射中19分、排第4；第2輪則是10靶全中，升上第3繼續挑戰。

第3輪10靶李孟遠雖然漏了2次，但卡桑德羅失誤更多遭到淘汰，李孟遠成為最後3名繼續挺進的射手，確定已有獎牌入袋，然而第4輪似乎專注度下滑，10靶又射失2次，最終以45分作收，無法擠進前2，銅牌作收。

中華射擊隊雖然是奧運常客，今年人數更是本屆中華代表團最多，但過去始終未能奪牌，直到李孟遠才終於打破乾旱。

李孟遠在2010年參加廣州亞運時年僅16歲，加上父親謝志培是資深國手，被冠上「射擊金童」之名，但而受到國際賽震撼，加上2011年恩師蔡少白過世，他開始對射擊之路產生懷疑，離開射擊2年後，才又重新拿起槍來恢復訓練。

慢慢克服對國際賽的恐懼，李孟遠在杭州亞運雖因不熟悉報到規則被扣2泥盤，但依舊拿下第5名的個人最佳成績，接著在亞錦賽奪下銅牌，以遞補方式取得巴黎奧運資格，為台灣射擊史寫下新頁。

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