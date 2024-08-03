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麟洋配對戰中國組合拚金 球迷問「央視給播嗎」

中央社上海3日電
王齊麟、李洋於7月31日賽事出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹，有中國選手出賽，央視卻是罕見地沒有直播；王齊麟、李洋後來贏得這場賽事。記者季相儒／攝影
王齊麟、李洋於7月31日賽事出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹，有中國選手出賽，央視卻是罕見地沒有直播；王齊麟、李洋後來贏得這場賽事。記者季相儒／攝影

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋連兩屆奧運闖進金牌戰，將於明天出戰中國組合梁偉鏗、王昶；關注賽事的中國球迷哀號問，「央視播不播」、「我沒有直播看了」。

王齊麟、李洋昨天於4強賽交手丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），以18比21、21比17、21比10勝出，繼東京奧運後，第2度闖進金牌戰；依據賽程安排，將於台北時間4日晚對戰梁偉鏗、王昶。

中國中央電視台（央視）是否直播巴黎奧運羽球男雙4日決賽成為社群熱烈討論話題。原因在於王齊麟、李洋於7月31日賽事出戰中國組合劉雨辰、歐烜屹，有中國選手出賽，央視卻是罕見地沒有直播；王齊麟、李洋後來贏得這場賽事。

「所以這一次羽毛球男雙決賽，央視你播嗎」、「我勸你最好轉播，梁王火成這樣，一批人等著看決賽」、「所以這一次羽毛球男雙決賽，央視你播嗎」、「搞不懂央視，人家比賽又不會怎麼樣，我們只想看球賽」，民眾在社群熱烈討論。

有體育博主（部落客、blogger）說，這是考驗央視的時候了，央視沒有直播王齊麟、李洋先前的淘汰賽，決賽難道也不直播嗎，倘若不直播的話，會有更多人討論的。有球迷痛罵，「又不敢直播了，苦了球迷」。

中國移動直播平台咪咕體育頻道微博官方帳號在發布巴黎奧運羽球男雙決賽訊息時則強調，「咪咕視頻全場次直播巴黎奧運會，我們陪你一起為中國代表團喝采」。咪咕體育是與央視總台簽訂合作協議的巴黎奧運會持權轉播商。

截至3日下午3時30分止，央視「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」、「CCTV-16奧林匹克頻道」尚未完整釋出4日直播節目表。

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