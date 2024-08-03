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無視中國教練握手？法國飛魚道歉了 谷愛凌刪所有互動

世界新聞網／即時報導
法國飛魚馬向。美聯社
法國飛魚馬向。美聯社

巴黎奧運會泳池的紛擾再添一樁。法國飛魚「馬向無視朱志根握手」的詞條引發熱議。根據東方體育日報報道，握手事件中的主角馬向，他在巴黎時間8月3日上午參加完接力預賽後，與法國游泳隊的教練一同來到了中國隊的休息區，就無視中國游泳隊教練朱志根指導的握手一事作出解釋和道歉。

據東方體育日報報導，馬向的解釋是，當時他的注意力並沒有很集中，以為朱志根教練是在幫他提繩，並沒有意識到那是一個主動握手的動作。在來到中國隊的休息區後，馬向提出想找朱志根教練當面說明情況並道歉，不過由於當時朱教練人並未在休息區，所以這份澄清就只能透過中國隊的其他成員來代為轉達了。

但中國網友似乎對此並不買帳，相關新聞的評論區充滿了「明顯就是狡辯，明明就是無視」、「法國有的人的傲慢真的是在骨子裡」之語。

另據鳳凰網體育報導，馬向200公尺混合式奪金後在IG上曬圖慶祝。知名滑雪運動員谷愛凌在其動態下評論：「Incredible（難以置信）」，即發生了馬向疑似不跟中國教練朱志根握手事件。

隨後，谷愛凌刪除了這則評論。此外，谷愛凌之前跟他的互動也疑似全部刪除。

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