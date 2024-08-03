日本選手奧運「鍍金」獎勵差距大 高爾夫摘金最富

日本選手松山英樹在巴黎奧運會高爾夫球男子個人第二輪比賽中擊球。新華社

日本 在巴黎奧運 目前戰績為8金4銀6銅18枚獎牌。這些榮譽回國後可以取得日本奧委會獎金，各協會也會另外給予獎勵。不過，高爾夫選手奪金可以拿到2000萬日圓（約13萬美元），自由車選手同樣拿到金牌卻只有200萬日圓，「含金量」差距10倍。

根據日本奧委會，在巴黎奧運奪金的選手可以拿到獎金500萬日圓、銀牌200萬日圓、銅牌100萬日圓。除此之外，各體育協會也會為選手提供獎金。

日本電視台調查，各協會提供的獎金數額最高的是高爾夫，金牌有2000萬日圓、銀牌1000萬日圓、銅牌也有600萬日圓。並列第2的是桌球和羽球，金牌1000萬日圓、銀牌500萬日圓、銅牌300萬日圓。第4名是橄欖球的500萬、450萬、400萬日圓，第5名則是田徑項目。

日本田徑聯盟表示，上次的東京奧運 ，聯盟開出的獎金是金牌2000萬日圓，但是COVID-19疫情爆發以來財政惡化，這次巴黎奧運只拿得出金牌300萬日圓獎金，大幅縮水。

此外，巴黎奧運新增的項目霹靂舞，以及攀岩，在獎金榜和田徑並列第5，都是金牌300萬日圓、銀牌200萬日圓、銅牌100萬日圓。衝浪則是金牌獎金10萬日圓。

有些比賽則是奪金本身就是最大獎勵，沒有額外給予獎金，像是日本向來的強勢項目柔道與游泳。

至於東京奧運新增的滑板項目，男子滑板街式賽2屆奧運都由日本選手堀米雄斗奪金，但滑板的體育組織稱，「沒有預算，沒辦法給選手獎金」。