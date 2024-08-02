巴奧╱在「年輕人的遊戲」摘銅 游泳老將汪順無遺憾

8月2日，中國選手汪順在頒獎儀式後展示獎牌。(新華社)

2日的巴黎拉德芳斯體育館，又迎來氛圍火爆的一個比賽日。當晚，備受關注的男子50米自由泳、200米個人混合泳決賽接連上演。

法國選手馬向再次成為這個比賽日的主角，他在男子200米個人混合泳項目上，以打破奧運紀錄的1分54秒06奪冠，中國老將汪順游出1分56秒00奪得銅牌。

3年前的東京奧運 會，大器晚成的汪順正是在這個項目上奪得金牌，迎來屬於自己的圓夢時刻。

進入巴黎奧運 周期，汪順在兩屆世錦賽上成績都不理想。在外界一片看衰之下，他在杭州亞運 賽場游出1分54秒62拿下冠軍，這個成績也是國際泳聯認定的2023年世界最好成績。

進入2024年，汪順依舊展現出不錯的狀態，在4月的全國游泳冠軍賽上游出1分55秒35的好成績。

踏上巴黎奧運賽場，汪順預賽以1分58秒09排名第6晉級，半決賽游出1分56秒54排名第4晉級。

到了決賽賽場，他面對的是上昇勢頭強勁且主場作戰的法國選手馬向以及英國選手斯科特。比賽前50米汪順位列第一，但在之後的進程中，22歲的馬向展現出優勢，一舉反超率先觸壁。27歲的斯科特拿下第二，汪順名列第三。

對於這個結果，汪順表示自己已經全力以赴，在比賽中發揮出了一切，沒有留下遺憾。雖然是銅牌，但他感到非常驕傲。

在男子200米個人混合泳這個「年輕人的遊戲」裡，老將汪順連續三屆奧運會站上領獎台，已是非常了不起的成就。

汪順認為是熱愛一直支撐著他不斷前行。「游泳給了我非常多的東西，讓我學會了很多事情。在泳池裡比賽和訓練，會讓我非常快樂。特別是今天，可能是我最後一次200米個人混合泳比賽，但是我想如果有可能，我還想繼續遊下去。」汪順說。

雖然已是經驗豐富的老將，但汪順在賽前也曾坐立不安，這更多是出於對比賽的期待。用他的話來說，就像一位在產房門口等待孩子出生的父親一樣。

對於汪順而言，對待輸贏早已看開了很多。賽後他對馬向讚不絕口，用了三個「非常優秀」稱贊這位泳壇新星。

談及自己的未來，汪順表示今年的備戰強度非常大，他的心理壓力也一直很大，接下來會給自己放個假，然後再根據情況規劃自己的未來。