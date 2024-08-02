巴奧╱這位南韓教練說 要把「五星紅旗的勁」打出來

李佳蔓（右）和教練權容學在比賽間隙。（新華社）

「要把『五星紅旗的勁』打出來！」在巴黎奧運 會射箭賽場，一位身穿中國隊服的南韓 人，吸引了記者們的目光。

他就是中國射箭女隊的南韓籍教練權容學。

射箭是南韓的優勢項目，連日來，現場南韓觀眾的助威聲震耳欲聾，而受限于中國觀眾的數量，給中國隊的助威聲並不多。不過，場內總有一個聲音為中國隊加油。

「看台上中國觀眾少，我就想給隊員一些鼓勵。即便是男隊比賽，我也在看台上喊。」這個胖胖的韓籍教練，操著一口流利的中文。

當運動員時，權容學曾在南韓拿過多次全國冠軍。退役後，他轉型成為一名教練。2006年，一次偶然的交流機會中，他與江蘇射箭隊結緣。

「那時候每年夏天我都會到江蘇指導一下當地的隊員，隊里對我的方法比較認可，因為隊員成績有所提高。」不過，權容學沒想到後來他在中國的執教經歷會持續這麼久。

北京奧運會、倫敦奧運會，都有權容學帶的中國隊員進入國家隊集訓名單。其間，他在新疆、上海等多地執教。

隊員們的進步給了權容學信心。「我就覺得我的方法應該還行，就留在了中國。」權容學回憶，2013年自己還曾帶領上海男隊拿到全運會冠軍。

為了取得更好的訓練效果，權容學自學了中文，多年來也很少回家。2022年夏天，權容學成為中國射箭女隊教練，帶領隊伍奮力衝刺巴黎奧運會。

「前兩個奧運周期，女隊沒有拿到獎牌，權教練來了之後，隊伍的變化還是很大的。」中國射箭女隊隊員楊曉蕾說。

射箭中，心態至關重要。為鍛鍊隊員們的心理素質，權容學在訓練基地建了一個三米多高的高台射箭訓練點，希望通過這樣的方式幫助隊員提高穩定性。

幾名女隊員介紹，高台本就離地面有一定距離，風一吹，還會晃，在這種情況下射箭很鍛鍊穩定性。

此外，在權容學看來，直面問題不回避是面對強隊時的關鍵。

射箭一直是南韓的傳統強項，本屆奧運會前，中國女隊曾在四屆奧運會的金牌賽中輸給南韓隊。巴黎奧運會前的世界盃上海站，國際射箭聯合會曾發起一項調查，預測誰會獲得冠軍，結果有97%的投票 選擇南韓隊。

賽前，權容學將這一預測結果告訴了隊員。「權教練讓我們知道我們不被看好，但心無旁騖、拼盡全力才是關鍵。」隊員安琦軒說。

就是在這樣不被看好的情況下，中國射箭隊頂住了壓力，最終戰勝南韓隊奪得上海站冠軍。這樣的勝利激發了隊員的信心。

「我們之前好幾次在決賽中遇到南韓隊，基本上都輸掉了，但在上海贏了對手，這對於我們而言，是很有意義的事情。」權容學說。

在巴黎與南韓隊的金牌賽中，權容學聽著滿場給南韓隊的助威聲，不顧裁判的警告為中國隊員加油。最後遺憾落敗時，他含著淚水動情地說：「我們不會放棄的，下一屆我們必須努力，把‘五星紅旗的勁’打出來。」

「雖然這次只拿到了銀牌，但是相比前幾屆已經有了很大進步，這也讓我們更加堅定現在走的路是對的。很感謝權教練，下一次我們會更好。」隊員李佳蔓說。

在中國多年，權容學早已將中國當作自己的第二個家。「其實我在南韓執教，是不可能帶隊打奧運會的，我還是很感謝這樣的機會，也希望終有一天，中國隊可以在奧運賽場敲開南韓隊的大門。」權容學說。