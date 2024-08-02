巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？網友支絕招

盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

小眾冷知識：巴黎奧運 會的多枚金牌一起放進揹包，或者單枚金牌和其他堅硬物品放在一起，可能因為撞擊、摩擦而產生細微劃痕。網友聽說後，表示此類冷門科普「我們真的用不上」，但可以獻計支招。

「用襪子裝」、「塑封起來」、「兩枚金牌一前一後戴在脖子上」、「找（愛織毛衣的）戴利啊！他正在加工金牌保護套」，還有網友打起「小算盤」——「把獎牌寄給我，我擅長保管物品」……這些趣味與實用兼具的妙招可謂腦洞大開。

在7月27日進行的巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體項目上，黃雨婷/盛李豪摘得本屆奧運會首枚金牌。首金到手後，盛李豪和黃雨婷再接再厲，又在男、女10米氣步槍個人項目上分別取得一金一銀。

兩人完成本屆奧運比賽任務後接受了新華社記者專訪。在接送兩位運動員的路途上，記者接過盛李豪的兩枚金牌反覆確認，邊緣處的劃痕較為明顯。

二人跟新華社記者說，奧運會獎牌確實容易產生劃痕，而且頒獎儀式後，巴黎奧組委並未提供禮盒或者能夠將獎牌存放、收藏的相關包裝。

通過短視頻，廣大網友迅速了解這一情況後紛紛獻計。最值得一提的是，英國跳水名將托馬斯·戴利被反覆提及。他在本屆奧運會上獲得了一枚男子雙人10米台銀牌。戴利的一大愛好——織毛衣，廣為人知，東京和巴黎兩屆奧運會他都被發現在看台上邊看比賽邊織毛衣。據戴利本人說，這一愛好可以幫助他緩解緊張的情緒。

戴利不僅會織帶有英國代表團標識以及巴黎2024圖案等不同款式的毛衣，甚至還在東京奧運 會之後，發布了一個「跟我學織獎牌保護套」的教程。本屆奧運會，又有眼尖的觀眾發現他在賽場邊給獎牌織保護套。難怪網友戲稱他是「專業織毛衣，副業練跳水，順手拿獎牌」。

黃金具有良好的延展性，用黃金製成的各類飾品，容易產生劃痕。表面鍍金的奧運會金牌產生劃痕，也並非是製造質量問題。

奧運金牌凝結了運動員的無數心血，代表了很多運動項目的最高榮譽和成就，雖有劃痕，但成色不改。