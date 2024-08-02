我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告引發衰退之憂 道指崩逾600點

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？網友支絕招

新華社巴黎8月2日電
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）
盛李豪展示奧運金牌。（新華社）

小眾冷知識：巴黎奧運會的多枚金牌一起放進揹包，或者單枚金牌和其他堅硬物品放在一起，可能因為撞擊、摩擦而產生細微劃痕。網友聽說後，表示此類冷門科普「我們真的用不上」，但可以獻計支招。

「用襪子裝」、「塑封起來」、「兩枚金牌一前一後戴在脖子上」、「找（愛織毛衣的）戴利啊！他正在加工金牌保護套」，還有網友打起「小算盤」——「把獎牌寄給我，我擅長保管物品」……這些趣味與實用兼具的妙招可謂腦洞大開。

在7月27日進行的巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體項目上，黃雨婷/盛李豪摘得本屆奧運會首枚金牌。首金到手後，盛李豪和黃雨婷再接再厲，又在男、女10米氣步槍個人項目上分別取得一金一銀。

兩人完成本屆奧運比賽任務後接受了新華社記者專訪。在接送兩位運動員的路途上，記者接過盛李豪的兩枚金牌反覆確認，邊緣處的劃痕較為明顯。

二人跟新華社記者說，奧運會獎牌確實容易產生劃痕，而且頒獎儀式後，巴黎奧組委並未提供禮盒或者能夠將獎牌存放、收藏的相關包裝。

通過短視頻，廣大網友迅速了解這一情況後紛紛獻計。最值得一提的是，英國跳水名將托馬斯·戴利被反覆提及。他在本屆奧運會上獲得了一枚男子雙人10米台銀牌。戴利的一大愛好——織毛衣，廣為人知，東京和巴黎兩屆奧運會他都被發現在看台上邊看比賽邊織毛衣。據戴利本人說，這一愛好可以幫助他緩解緊張的情緒。

戴利不僅會織帶有英國代表團標識以及巴黎2024圖案等不同款式的毛衣，甚至還在東京奧運會之後，發布了一個「跟我學織獎牌保護套」的教程。本屆奧運會，又有眼尖的觀眾發現他在賽場邊給獎牌織保護套。難怪網友戲稱他是「專業織毛衣，副業練跳水，順手拿獎牌」。

黃金具有良好的延展性，用黃金製成的各類飾品，容易產生劃痕。表面鍍金的奧運會金牌產生劃痕，也並非是製造質量問題。

奧運金牌凝結了運動員的無數心血，代表了很多運動項目的最高榮譽和成就，雖有劃痕，但成色不改。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 東京奧運

上一則

巴奧羽球╱中國「一哥」石宇奇出局 比分懸殊對手都詫異

延伸閱讀

巴奧羽球╱中國「一哥」石宇奇出局 比分懸殊對手都詫異

巴奧羽球╱中國「一哥」石宇奇出局 比分懸殊對手都詫異
江西男北京單騎1.55萬公里途經18國 花16個月到巴黎看奧運

江西男北京單騎1.55萬公里途經18國 花16個月到巴黎看奧運
巴奧╱開幕僅6天 「跳水王子」的毛衣已經織好了

巴奧╱開幕僅6天 「跳水王子」的毛衣已經織好了
巴奧游泳╱法國泳池之王再破飛魚紀錄 馬向奪第4金

巴奧游泳╱法國泳池之王再破飛魚紀錄 馬向奪第4金
巴奧╱妙語連珠「什麼都沒想，什麼都沒準備」

巴奧╱妙語連珠「什麼都沒想，什麼都沒準備」
巴黎乒乓╱陳夢孫、穎莎鎖定女單金牌 樊振東晉決賽

巴黎乒乓╱陳夢孫、穎莎鎖定女單金牌 樊振東晉決賽

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴
蒙市15歲女孩失蹤案繼續發酵 母親發聲揭更多內情

蒙市15歲女孩失蹤案繼續發酵 母親發聲揭更多內情
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房

無良地產經紀 慫恿布碌崙86街遊民所附近居民賣房
夏天絕不要把這些日用品留在車內

夏天絕不要把這些日用品留在車內