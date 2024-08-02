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巴奧羽球╱中國「一哥」石宇奇出局 比分懸殊對手都詫異

新華社巴黎8月2日電
8月2日，昆拉武特（右）和石宇奇在賽後離場。（新華社）
8月2日，昆拉武特（右）和石宇奇在賽後離場。（新華社）

在2日進行的巴黎奧運會羽毛球男單四分之一決賽中，頭號種子石宇奇被泰國名將昆拉武特淘汰，止步八強。他賽後表示，輸球感到很難受，但也只能接受。

當日比賽中，石宇奇遲遲沒能進入狀態，以12:21、10:21的懸殊比分負於對手。就連昆拉武特也對國羽一哥的表現感到詫異，他感覺「石宇奇身上有很大壓力，他犯了一些錯誤」。

2024年以來，石宇奇表現出色，他在印尼公開賽、法國公開賽等多項賽事中奪冠，還在5月的湯姆斯杯上以「一單」身分連克普蘭諾伊、李梓嘉、金廷等強手。在很多人看來，他目前的狀態足以衝擊奧運金牌。

輸球後，石宇奇也對自己的表現感到意外。他說：「我的狀態不僅跟大家想象中不一樣，跟我自己想的也不太一樣。我在場上完全沒有發揮出來，對手打得確實也非常好，我一直是場上被調動的那一個。」

有分析認為，小組賽的「上簽」和頭號種子的輪空待遇，讓石宇奇難以通過高強度比賽維持狀態，因此手感冰涼。但石宇奇坦承，自己只是對奧運會的場地和球適應得不太好，儘管這些因素對每個球員來說都是一樣的。

「為了奧運會付出很多，一直希望有一個好的結果。」石宇奇說，「自己接下來需要整理整理（心情），想想辦法。」

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