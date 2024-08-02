巴奧╱顆粒無收 中國賽艇「迷航」勝利燈塔在何方？

中國組合陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐（從左至右）在巴黎奧運會比賽中。（新華社）

中國賽艇隊1日結束了在巴黎奧運 會的全部比賽，以「顆粒無收」的終局提前離開馬恩河畔韋爾航海體育場。對比3年前在東京奧運 會「一金兩銅」的歷史性突破，這樣「大起大落」的劇情不能不讓人困惑，中國賽艇怎麼了？

作為奧運衛冕冠軍，中國女子四人雙槳組合呂揚、陳雲霞、張靈、崔曉桐以第六名的表現，結束了可能是姑娘們同舟的最後一次奧運征程。女子雙人雙槳、男子雙人雙槳和女子四人單槳的賽場表現也不盡如人意。在最能體現個人能力的單人雙槳、展現國家賽艇實力底蘊的八人單槳項目中，中國隊此次都未能通過奧運資格賽。

「經過了那麼多努力和準備，這真是非常令人失望的一周，但我並不意外。」中國賽艇隊外籍教練托馬斯·凱在點評賽艇隊巴黎奧運會整體表現時對新華社記者如是說。

隨隊時間超過6年的英國人托馬斯·凱認為，中國賽艇隊的隊員在身體素質和技術水平上與歐美強隊並沒有明顯差距。在本屆奧運會上表現不盡如人意，反映出的是中國在賽艇人才儲備培養和訓練體系中長期存在的缺陷。

「我們在這一周看到的是，包括英國、紐西蘭和荷蘭在內的一些歐洲隊伍，越是大賽，越是關鍵時刻，越能頂住體能上的極限挑戰，求勝的慾望讓他們再度爆發出巨大能量，多次上演在終點線前絕殺的大逆轉。」托馬斯·凱說。

「而我們一到大賽，越想贏越發力越失誤。平時參加的比賽太少，因為有些東西光憑訓練是練不出來的。」托馬斯·凱說，「只有通過無數次的比賽，你才知道如何去贏，如何從失敗中重新汲取能量。」

托馬斯·凱說，從長遠來看，中國隊需要在更年輕、更高水平上組織和進行更多比賽。「在英國，青少年級別的比賽可能一個周末就有5-6場，而中國賽艇隊員一年可能也就參加2-3場賽事。」

誠然，東京奧運會後中國賽艇隊面臨著主力隊員傷病、年齡增大等諸多問題，本就以「哀兵之態」出戰巴黎。但在托馬斯·凱眼裡，中國賽艇在東京奧運會後多少有些安於現狀。「來到巴黎，隊員們發現其他所有人都還在努力學習，爭取哪怕是一點點進步。」

縱觀本屆歐美強隊表現，不乏像紐西蘭女子單人雙槳名宿特威格這樣參加5屆奧運會仍越戰越勇，一路殺進決賽的老將；更有紐西蘭女子雙人雙槳組合弗朗西斯/斯普爾斯都尚在哺乳期就帶著孩子出征，最終攬金「圓夢」巴黎這樣鼓舞人心的故事。

托馬斯·凱說：「中國的奧運資產如此豐富，通向勝利金字塔的基石如此扎實，但問題是沒能把這樣的資源整合起來——就像有一輛好車但沒人給它裝上輪子，當然跑不起來一樣。」

為了吸引更多人觀看和參與賽艇運動，洛杉磯奧運會的賽艇項目規則也將進行調整和更改，包括賽道從2000米縮短為1500米、取消輕量級項目等。托馬斯·凱認為，進入下一個奧運備戰周期，所有人都面臨規則改變的挑戰，中國隊潛力是巨大的，如能直面問題，或能在調整中尋找突破口。

正如國際賽艇聯合會主席讓·克里斯托夫·羅蘭此前在接受新華社記者採訪時表示，雖然賽艇不是有投入就很快能看到產出的項目，「但我確實看到了中國發展賽艇運動強烈的願望，2025年中國將舉辦賽艇世錦賽，希望中國繼續積極舉辦國際賽事，進一步鞏固目前的賽艇發展模式。」

羅蘭去年訪問了中國多座城市，也參觀了杭州亞運 會。「我看到中國有非常好的體育比賽設施，在基礎設施和賽事組織方面，中國確實給我留下深刻印象，所以我對於中國在2025年舉辦賽艇世錦賽非常有信心。」