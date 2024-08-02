巴奧╱妙語連珠「什麼都沒想，什麼都沒準備」

中國選手劉宇坤在頒獎儀式上咬金牌慶祝。（新華社）

「什麼都沒想，什麼都沒準備。」

——當被問到取勝的關鍵時，巴黎奧運 會男子50米步槍三姿金牌得主劉宇坤給出的答案堪稱「匪夷所思」。

「工作時間減半，成績提高就快了。」

——當被問到狀態提升比較快的原因時，劉宇坤非常敢說。當然，他後面也找補了一下，「不對，不對，應該是效率提高，效率提高」。

「先放假，工作都結束了，咱們是不是得先休息？」

——拿了奧運冠軍以後，劉宇坤接下來的打算，令所有職場人狠狠地共情了。

「對我們國家來說，獎牌沒有顏色。」

——獲得巴黎奧運會男子競走20公里銀牌的巴西 選手邦菲說，奧運會上的每一枚獎牌都很重要，每一枚獎牌都像金牌。

「即使我獲得金牌，也不意味著我可以取代李宗偉。」

——儘管李宗偉從未拿過奧運金牌，但馬來西亞羽毛球男單選手李梓嘉表示，李宗偉的地位無可取代。

「我覺得埃菲爾鐵塔和科帕卡巴納海灘打了個平手。」

——巴黎奧運會沙灘排球項目被安排在了埃菲爾鐵塔下舉行，而巴西的科帕卡巴納海灘被稱為「世界上最有名的海灘」。因此，當巴西沙排選手利斯博阿被問及這兩處美景哪個更美時，她選擇了「端水」。