JK羅琳二度質疑 金曲歌后發聲挺林郁婷：別人無法體會

中華拳擊隊最後一位出賽的選手林郁婷（右）在女子五十七公斤級十六強賽，對決烏茲別克選手圖爾迪別科娃，以五比○獲勝。特派記者季相儒／攝影

台灣拳擊選手林郁婷在女子拳擊57公斤級對上烏茲別克好手圖爾迪別科娃(Sitora Turdibekova)，成功突圍進8強，台灣觀眾歡喜不已，但最近林郁婷因性別爭議蒙上陰影，哈利波特 作者JK羅琳（J.K. Rowling）更是二度影射林郁婷性別有爭議。林郁婷頂著巨大壓力在異國奮戰，連金曲歌后詹雅雯都忍不住發文為她喝采。

詹雅雯發文心疼林郁婷：「辛苦的成長，奮鬥的過程，受人爭議的眼光⋯這是別人無法體會的艱辛，你做到了，了不起，真的了不起。」她也說：「自己的人生自己爭取，不只奧運⋯你的人生早已掛滿金牌。」為林郁婷的表現大力讚嘆。

JK羅琳（J.K. Rowling）近日突然在X轉發外媒「衛報」報導，質疑包括中華隊林郁婷、阿爾及利亞隊哈利夫等人的性別爭議，並寫：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？」後又發文改稱選手可能是「性發展障礙（雙性人）」，並指責「無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊」，又引起輿論譁然。