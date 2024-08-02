巴黎乒乓╱陳夢孫、穎莎鎖定女單金牌 樊振東晉決賽

2日，中國選手陳夢在比賽中慶祝得分。（新華社）

2日，巴黎奧運 會乒乓球項目男、女單打半決賽結束，中國隊選手陳夢、孫穎莎會師女單決賽，樊振東將與瑞典 選手莫雷高德爭奪男單金牌。

陳夢當天對陣韓國選手申裕斌，以11:7、11:6、11:7和11:7獲勝晉級決賽。賽後陳夢說：「申裕斌這次的狀態非常不錯，今天我在場上做到了冷靜中又有激情。」

說到與孫穎莎的決賽，陳夢表示：「希望我們能夠各自發揮出最佳狀態，在賽場上給觀眾展現中國乒乓球的強大。」

孫穎莎用時39分鐘以4:0速勝日本 選手早田希娜。本場比賽，早田非常頑強，手腕受傷的她依然打出多個好球。賽後，孫穎莎第一時間詢問了她的傷勢。

「今天早田確實受到身體影響，一下來我也在關心她，我覺得競技體育雖然有輸贏，但健康才是最主要的。早田在巴黎周期實力非常強，她的發揮很穩定。」孫穎莎說。對於決賽，孫穎莎言簡意賅：「希望自己不留遺憾。」

男單半決賽中，樊振東與法國17歲小將菲利克斯·勒布倫的比賽波瀾不驚，「小胖」早早進入狀態，牢牢掌握比賽節奏，最終以11:8、11:6、11:7和11:5獲勝。

賽後，樊振東認為四分之一決賽4:3險勝日本名將張本智和給了自己信心。「通過昨天的比賽，我覺得自己更加自信了，包括在場上堅定地去執行戰術，所以今天的效果非常不錯。」樊振東說，「在我看來，每一場球可能都會像昨天那樣艱苦，但最重要的是，最後能夠贏下來。所以不管是今天順的時候，還是昨天落後的時候，我都很堅定地想去贏下比賽。」