「麟洋配」晉羽球金牌戰 李洋：最後一舞很開心

李洋（左）奧運生涯最後一戰將與搭擋王齊麟（右）挑戰二連霸。特派記者季相儒／攝影

台灣羽球 男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天在巴黎奧運 4強，以18比21、21比17、21比10逆轉擊敗丹麥組合晉級金牌戰，李洋表示「能在最後一次奧運打成這樣，我覺得非常開心。」

李洋、王齊麟在分組預賽就和丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）同組，當時也是苦戰3局才獲勝。

今天的關鍵4強賽，前2局雙方各取一勝，來到關鍵的第3局，「麟洋配」加強平抽擋，刻意不挑球，讓他們很快取得11比4的技術暫停領先，短暫休息過後，台灣組合維持節奏不刻意打快，反倒對手越來越急，頻頻發生失誤，讓李洋、王齊麟暢快收下勝利。

王齊麟接受媒體訪問時表示，第1局真的打起來壓力很太，幸好第2局開始李洋不斷上前壓迫，「才讓我有後場殺球的機會，最後一局我們都知道對手想追分，所以有幾球刻意發長球，也算是收到奇效。」

李洋提到，能走到這個階段確實沒想過，「但也非常感謝我的搭檔齊麟，能夠在我最後一次奧運又闖進金牌戰，接下來就是好好休息，然後在最後一場比賽不留遺憾。」

被問到今年打進金牌戰跟東京奧運 有何不同？李洋先搞笑說：「多打一場吧！」

接著他認真表示，「東京奧運沒有觀眾、也沒有什麼人認識我們，整個氛圍都和現在不一樣，不像現在有這麼多球迷幫我們加油，聲音大到我們都嚇一跳，而且在法國出賽，應該是歐洲球員會獲得比較多加油聲才對吧。」