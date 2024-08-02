性別議題席捲奧運拳賽 國際奧會：這不是跨性別案例

義大利選手卡里尼（左）1日在2024巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽對上阿爾及利亞選手凱莉夫，開打不到一分鐘後棄賽。歐新社

「台灣拳后」林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉夫（Imane Khelif）近日成為2024巴黎奧運 的輿論焦點，國際奧會（IOC）2日為了允許2人參賽的決定辯護，稱這場越演越烈的爭執因「誤導性訊息」而加劇。

金融時報報導，凱莉夫參加了上一屆的東京奧運，卻是因不符合以女性參賽的資格標準，而遭國際拳擊總會（IBA）禁止參加2023年世界錦標賽的2名拳擊手之一，另一名就是林郁婷。IBA本身則因管理和財務問題，遭IOC暫停資格，巴黎奧運拳擊項目由IOC負責。

儘管林郁婷與凱莉夫都獲IOC批准參加巴黎奧運，但IOC批准凱莉夫參加奧運女子66公斤級比賽的決定引來了義大利 總理梅洛尼的批評，而她在16強賽的義大利對手卡里尼（Angela Carini）開打不到一分鐘後就含淚棄賽。

IOC通訊主管亞當斯 （Mark Adams）在2日上午的記者會表示，IBA於2023年取消凱莉夫資格的決定，原因在於睪固酮（testosterone）濃度升高，但強調關於她的生理性別毫無疑問。

亞當斯指出，「阿爾及利亞拳擊手生為女性，登記為女性，作為一名女性生活，作為一名女性打拳擊，擁有一本女性護照，這不是跨性別案例」。他說，「科學上，這不是一個男人對抗一個女人」。

關於IBA的檢測制度，亞當斯則補充，「我們對該測試為何毫無認識，他們是連夜拼湊起來」。

華盛頓郵報則報導，亞當斯在這場幾乎全是關於兩人的記者會上，要求暫停圍繞此案爆發的言論，並稱林郁婷與凱莉夫都在網路受到了大量的辱罵，「我想敦促的是，我們努力把文化戰爭從此事移開，真正解決問題，並考慮個人和相關人士」。

亞當斯表示，「錯誤資訊正在造成真正的損害」。

IOC稍早指出，IBA在2023年取消資格的決定很武斷，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定的受害者」。

IOC表示，「我們已在報告發現有關2名女性運動員參加2024巴黎奧運會的誤導性信息，目前對這兩名運動員的攻擊行為完全是基於這個武斷的決定，該決定未經任何適當程序做出，特別是考慮到這些運動員已經在最高級比賽競技許多年了」。