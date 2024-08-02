我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧羽球／雙喜臨門 中國隊混雙奪金 黃雅瓊男友求婚

美就業急降溫 道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

性別議題席捲奧運拳賽 國際奧會：這不是跨性別案例

編譯周辰陽／即時報導
義大利選手卡里尼（左）1日在2024巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽對上阿爾及利亞選手凱莉夫，開打不到一分鐘後棄賽。歐新社
義大利選手卡里尼（左）1日在2024巴黎奧運女子拳擊66公斤級16強賽對上阿爾及利亞選手凱莉夫，開打不到一分鐘後棄賽。歐新社

「台灣拳后」林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉夫（Imane Khelif）近日成為2024巴黎奧運的輿論焦點，國際奧會（IOC）2日為了允許2人參賽的決定辯護，稱這場越演越烈的爭執因「誤導性訊息」而加劇。

金融時報報導，凱莉夫參加了上一屆的東京奧運，卻是因不符合以女性參賽的資格標準，而遭國際拳擊總會（IBA）禁止參加2023年世界錦標賽的2名拳擊手之一，另一名就是林郁婷。IBA本身則因管理和財務問題，遭IOC暫停資格，巴黎奧運拳擊項目由IOC負責。

儘管林郁婷與凱莉夫都獲IOC批准參加巴黎奧運，但IOC批准凱莉夫參加奧運女子66公斤級比賽的決定引來了義大利總理梅洛尼的批評，而她在16強賽的義大利對手卡里尼（Angela Carini）開打不到一分鐘後就含淚棄賽。

IOC通訊主管亞當斯（Mark Adams）在2日上午的記者會表示，IBA於2023年取消凱莉夫資格的決定，原因在於睪固酮（testosterone）濃度升高，但強調關於她的生理性別毫無疑問。

亞當斯指出，「阿爾及利亞拳擊手生為女性，登記為女性，作為一名女性生活，作為一名女性打拳擊，擁有一本女性護照，這不是跨性別案例」。他說，「科學上，這不是一個男人對抗一個女人」。

關於IBA的檢測制度，亞當斯則補充，「我們對該測試為何毫無認識，他們是連夜拼湊起來」。

華盛頓郵報則報導，亞當斯在這場幾乎全是關於兩人的記者會上，要求暫停圍繞此案爆發的言論，並稱林郁婷與凱莉夫都在網路受到了大量的辱罵，「我想敦促的是，我們努力把文化戰爭從此事移開，真正解決問題，並考慮個人和相關人士」。

亞當斯表示，「錯誤資訊正在造成真正的損害」。

IOC稍早指出，IBA在2023年取消資格的決定很武斷，「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定的受害者」。

IOC表示，「我們已在報告發現有關2名女性運動員參加2024巴黎奧運會的誤導性信息，目前對這兩名運動員的攻擊行為完全是基於這個武斷的決定，該決定未經任何適當程序做出，特別是考慮到這些運動員已經在最高級比賽競技許多年了」。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 亞當斯 義大利

上一則

巴奧羽球／雙喜臨門 中國隊混雙奪金 黃雅瓊男友求婚

延伸閱讀

奧運拳擊／中華隊林郁婷強勢出擊 扳倒烏茲別克進8強

奧運拳擊／中華隊林郁婷強勢出擊 扳倒烏茲別克進8強
奧運性別論戰 時代雜誌：台灣政府和民眾力挺林郁婷

奧運性別論戰 時代雜誌：台灣政府和民眾力挺林郁婷
台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣

台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣
擴大「城市遊民和預防驅逐補助」法院叫停

擴大「城市遊民和預防驅逐補助」法院叫停
遊民數2年增2成 維權團體轟政策失敗

遊民數2年增2成 維權團體轟政策失敗
亞當斯2021年競選資金 爆爭議

亞當斯2021年競選資金 爆爭議

熱門新聞

「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
圖為美國華裔乒乓球選手張安29日在巴黎奧運女子單人乒乓球賽比賽中。(路透)

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

2024-07-30 21:35

超人氣

更多 >
3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴

3大生肖命裡藏金 早年辛苦、40歲後享榮華富貴
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo
專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬
經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點