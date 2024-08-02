奧運性別論戰 時代雜誌：台灣政府和民眾力挺林郁婷

巴黎奧運賽前意外捲入性別爭議風波的台灣拳擊女將林郁婷（前）。中央社

美國「時代雜誌」報導，一場文化論戰讓巴黎奧運 拳擊賽籠罩陰霾，在「哈利波特 」小說作者JK羅琳加入後，台灣政府官員和民眾立場一致硬起來予以譴責，並力挺拳后林郁婷。

時代雜誌（TIME）指出，台灣的政治人物和記者對JK羅琳（J.K. Rowling）開酸，還有「哈利波特」（Harry Potter）粉絲矢言抵制她的作品，網友也在社群媒體上力挺這場關乎生物學與體育論戰的主角、28歲台灣拳擊女將林郁婷。

巴黎奧運拳擊項目本周登場，林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）的資格遭人質疑，宣稱兩人是為了競爭優勢而冒充女性的男性。但兩人從出生以來就一直被認定為女性，都有過在國際拳擊比賽對戰女拳手和落敗的經驗，其中包括奧運。

批判比賽不公的聲音之中，又以JK羅琳最受矚目。因「哈利波特」系列小說聲名大噪的JK羅琳，近年來在跨性別議題上直率敢言而再登媒體版面，但書迷和「哈利波特」系列電影主要演員卻也因此而跟她分道揚鑣。

JK羅琳本周稍早在社群平台X發文，分享英國「衛報」（The Guardian）關於林郁婷和克莉芙的報導，並寫道：「怎樣才能結束這種瘋狂？要等到有女拳擊手身受改變人生的傷勢？還是要等到有女拳擊手被打死？」

報導提到，儘管台灣在LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權益上較諸多亞洲鄰國更為進步，JK羅琳先前對跨性別議題所作表態並沒有在當地引起顯著回響，但是台灣社會把JK羅琳這次說法當成是對自家人的攻擊，予以強力反擊。

台灣官員、媒體、民眾無不大聲疾呼，林郁婷現在是，而且一直都是女性。

這起事件源自國際拳擊總會（IBA）去年以林郁婷和克莉芙未能通過一項資格檢測 為由，取消她們參加世界錦標賽的資格，該檢測認定兩人擁有XY性染色體（通常男性擁有XY性染色體），但IBA未就這項檢測予以明確說明。

俄羅斯主導的國際拳擊總會因為誠信和治理問題，已遭到國際奧林匹克委員會（IOC）除權，無法辦理奧運拳擊賽事。國際奧會已一再澄清，林郁婷和克莉芙符合巴黎奧運比賽資格，可繼續以女性身分參賽。

國際奧會昨天透過聲明表示：「這兩名運動員是國際拳擊總會突然且武斷決定下的受害者…在2023年世錦賽接近尾聲時，她們在沒有任何正當程序的情況下，突然被取消資格。」