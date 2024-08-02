巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴黎奧運會跳水男子雙人3米板決賽中，中國選手龍道一/王宗源奪得金牌。新華社

2.07分險勝！中國跳水組合王宗源/龍道一2日奪得巴黎奧運 會男子雙人三米板冠軍，為中國跳水隊贏得巴黎奧運第四金，「夢之隊」也包攬了雙人跳水全部4枚金牌。

當天，王宗源/龍道一在決賽中遭遇了來自墨西哥 的奧斯馬爾/塞拉亞·埃爾南德斯的有力挑戰。

「驚心動魄！」王宗源賽後說。當日的決賽是王宗源和龍道一配合一年多來遇到的最大困難，龍道一在第三跳和第四跳都出現了失誤，兩人在四跳後分數被墨西哥組合反超了0.24分。好在他們及時穩住了心態，第五跳後又奪回第一的位置，超過了墨西哥組合1.08分。

最後一跳，第三個出場的中國組合發揮出色，得到95.76分，總分446.10分暫列第一。最後一個出場的墨西哥組合則背水一戰，拿出全場最難的動作——難度系數高達3.9的5156B（向前翻騰兩周半轉體三周屈體），他們這一跳得到了94.77分，雖然沒有超過中國隊，但得到了全場的熱烈掌聲，最後以444.03分獲得亞軍。第三名是英國組合拉夫爾/哈丁，成績是438.15分，拉夫爾也是中國隊的老對手，是2016年裡約奧運會此項目冠軍。

「我不知道他（龍道一）知不知道我們一度被超過去了，我不想讓他看比分。」王宗源說，「我就跟他說‘怕什麼，沒什麼可怕的！’因為他一直在看分數，我就說‘不許看分數’。」

龍道一緊接著說：「我知道（落後了）。老王及時給我做了心理輔導，激勵了我！那兩個轉體動作實在不應該失誤，我就是還是有點怕，第一次參加奧運會沒有保持好平常心。」

最終分數出來後，一貫表現淡定的王宗源少見地趴在隊友肩膀上掉了淚。「這場比賽異常艱難，對我倆來說也是第一次，整場比賽都咬得很緊。我最後就沒忍住，就哭了一點點。」

雖然只有22歲，但王宗源在國家隊的綽號卻是「老王」。從謝思埸、曹緣到龍道一，東京奧運 會以來，王宗源的男雙三米板搭檔已更換過多位，他在雙人項目中的角色也歷經變化。「上一屆我是追趕者，這一屆我是引領者，感覺責任更重了。」他說。

王宗源在巴黎奧運會還將參加男子單人三米板的比賽。