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奧運羽球／舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚

特派記者劉肇育／巴黎即時報導
台灣球迷楊芷芸高舉台灣加油海報遭到陌生男子搶走。特派記者季相儒／攝影
台灣球迷楊芷芸高舉台灣加油海報遭到陌生男子搶走。特派記者季相儒／攝影

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在巴黎奧運男雙4強賽登場，最終以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進金牌戰，不過比賽過程中卻發生台灣球迷高舉「台灣加油」標語，遭到陌生男子搶走標語後跑出場外的場邊騷動，讓麟洋配賽後也直問媒體場邊發生什麼事情。

麟洋配今天在與丹麥組合進行到第三局時，場邊發生了一陣不小的騷動，一名在法國念書的台灣球迷楊芷芸在高舉「台灣加油」的標語時，先是遭到球場保全要求她到觀眾席後方進行溝通，不過在該名保全無法提出具體違規事項的情況下，楊芷芸也強調要繼續留在場中觀賽。

陌生男子搶走海報後就往球場外跑。特派記者季相儒／攝影
陌生男子搶走海報後就往球場外跑。特派記者季相儒／攝影

但此時卻有一名身穿「粉紅衣」的陌生男子先衝到該名球迷的面前用肉身擋住標語，隨後就轉身將標語搶走後，向後想跑出場館的暴力行為，儘管有不少台灣球迷與國外球迷試圖將該名男子攔下，但最終他仍是跑出場外並未再回座。

回想起事發經過，楊芷芸表示，在今天入場時有被安檢人員詢問海報內容，她僅強調是為自己的國家選手加油，儘管安檢人員表示有些標語是被禁止，但卻無法提出被禁止的項目，最終也讓她帶著海報入場。

談到遭到陌生男子搶走標語，楊芷芸則是一度委屈落淚，她表示自己在高呼「台灣加油」時，該名男子就不斷說是「中華隊」或「台北隊」，且不僅她的加油標語遭到陌生男子搶奪，另外一組台灣球迷高舉印有台灣英文字樣的麟洋配東京奧運應援毛巾，也遭到球場保全直接從手中搶走。

台灣球迷的麟洋配應援毛巾也遭到沒收。特派記者季相儒／攝影
台灣球迷的麟洋配應援毛巾也遭到沒收。特派記者季相儒／攝影

對於進場為台灣選手加油卻遭到如此對待，楊芷芸認為，大會人員在整個過程無法提出「究竟什麼是被禁止」，卻不斷要求她要離席溝通，儘管相當委屈，「但至少讓世界看到台灣在體育這會場，會發生這種事情，血淋淋發生在眼前。」

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