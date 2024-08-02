奧運羽球／舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚

台灣球迷楊芷芸高舉台灣加油海報遭到陌生男子搶走。特派記者季相儒／攝影

台灣羽球 男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在巴黎奧運 男雙4強賽登場，最終以18：21、21：17、21：10擊敗丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），連續兩屆闖進金牌戰，不過比賽過程中卻發生台灣球迷高舉「台灣加油」標語，遭到陌生男子搶走標語後跑出場外的場邊騷動，讓麟洋配賽後也直問媒體場邊發生什麼事情。

麟洋配今天在與丹麥組合進行到第三局時，場邊發生了一陣不小的騷動，一名在法國念書的台灣球迷楊芷芸在高舉「台灣加油」的標語時，先是遭到球場保全要求她到觀眾席後方進行溝通，不過在該名保全無法提出具體違規事項的情況下，楊芷芸也強調要繼續留在場中觀賽。

陌生男子搶走海報後就往球場外跑。特派記者季相儒／攝影

但此時卻有一名身穿「粉紅衣」的陌生男子先衝到該名球迷的面前用肉身擋住標語，隨後就轉身將標語搶走後，向後想跑出場館的暴力行為，儘管有不少台灣球迷與國外球迷試圖將該名男子攔下，但最終他仍是跑出場外並未再回座。

回想起事發經過，楊芷芸表示，在今天入場時有被安檢人員詢問海報內容，她僅強調是為自己的國家選手加油，儘管安檢人員表示有些標語是被禁止，但卻無法提出被禁止的項目，最終也讓她帶著海報入場。

談到遭到陌生男子搶走標語，楊芷芸則是一度委屈落淚，她表示自己在高呼「台灣加油」時，該名男子就不斷說是「中華隊」或「台北隊」，且不僅她的加油標語遭到陌生男子搶奪，另外一組台灣球迷高舉印有台灣英文字樣的麟洋配東京奧運 應援毛巾，也遭到球場保全直接從手中搶走。

台灣球迷的麟洋配應援毛巾也遭到沒收。特派記者季相儒／攝影

對於進場為台灣選手加油卻遭到如此對待，楊芷芸認為，大會人員在整個過程無法提出「究竟什麼是被禁止」，卻不斷要求她要離席溝通，儘管相當委屈，「但至少讓世界看到台灣在體育這會場，會發生這種事情，血淋淋發生在眼前。」