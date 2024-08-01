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巴奧╱臻欣組合出道即巔峰 臨時搭檔闖入網球混雙決賽

新華社巴黎8月1日電
8月1日，王欣瑜（左）/張之臻在賽後慶祝。（新華社）
8月1日，王欣瑜（左）/張之臻在賽後慶祝。（新華社）

在1日進行的巴黎奧運會網球混雙半決賽中，一邊站著兩天前臨時組隊的中國組合王欣瑜和張之臻，另一邊是荷蘭組合舒爾斯和庫爾霍夫。

第一盤，荷蘭組合以6:2輕鬆拿下，觀眾席上舉著荷蘭國旗的球迷多次起身慶祝，他們以為舒爾斯和庫爾霍夫會一鼓作氣拿下比賽。而王欣瑜和張之臻在第二盤破解了對手的得分「密碼」，以6:4扳平大比分，比賽進入「搶十」大戰，最終這對臨時搭檔以10:4獲勝，挺進決賽。

這是中國隊選手第一次參加奧運會網球混雙項目，而這對臨時搭檔「出道即巔峰」，一路積累經驗，一路為中國網球創造新的歷史。

「我們做不到剛組隊就非常有默契，並不能說我的球發到哪裡，她就已經知道我下一拍會怎麼去搶，我們只能不斷地適應對面的球，努力把自己想要的球打出來，但我們確實配合得越來越好了。」張之臻說。

「今天第一盤其實並沒有給我們太多時間去適應。他們第一盤打得非常好，我們則在尋找機會、不斷摸索。雖然對手節奏很快，但我們依然在第二盤迅速找到了應對方式。」張之臻說。

這對臨時組合真的是在享受比賽。得分時，他們會擊掌慶祝；逆境中，他們會笑著鼓勵對方。

「我會把自己調整到一個比較放鬆的狀態，足夠的放鬆可以讓我更好地在場上思考。如果只想著輸贏，有時候很容易錯過一些關鍵的時刻。」王欣瑜說。

而她的鬆弛，也幫張之臻找到了更為冷靜的狀態，盤間休息時，他甚至會隨著場邊音樂舞動身體。「有時候，我在球場上碰到狀況會有點著急，但看見欣瑜很冷靜地面對，能讓我平靜下來。」

比賽結束後，王欣瑜和張之臻在球場內久久駐足，與場邊球迷互動，其中最幸運的觀眾是來自杭州的張菲兒。這位10歲的網球愛好者，在現場見證了中國網球新的歷史，她與王欣瑜在場邊合影，還拿到了張之臻的簽名。

「我印象最深刻的是哥哥（張之臻）和姐姐（王欣瑜）的心態。我學網球三年了，但如果是我輸掉第一盤，可能後面我心態就崩掉了。」張菲兒說，這場球教會她要有耐心、堅持到底，也讓她更加堅定地想要成為職業網球運動員。

此前，在晉級混雙四強後，張之臻在混採區偶遇自己今年征戰職業賽事的男雙搭檔、捷克球員馬哈奇，後者同樣闖入混雙半決賽。當時，馬哈奇拍了拍他的肩膀，說：「金牌是我們的」。而張之臻則笑著對他說：「我感覺銀色更適合你。」

雖然「狠話」已經放出去，但王欣瑜與張之臻並沒有給彼此太大的壓力。「我不希望壓力打亂我們的節奏。做成這樣，我感覺我們不需要去做出任何改變，享受決賽就好。」張之臻說。

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