巴奧╱拜爾絲再膺女子體操「全能王」：解開心結回巔峰

拜爾絲獲得巴黎奧運女子體操個人全能金牌。 (新華社)

巴黎奧運 會體操女子個人全能決賽8月1日在巴黎貝爾西體育館進行，美國名將拜爾絲 繼7月30日率美國隊奪得女子團體金牌後，又用一枚個人全能金牌為自己的巴黎之行加冕。

拜爾絲的職業生涯充滿傳奇色彩。8年前的里約奧運會上，這位19歲的奧運新人因獨攬女子團體、個人全能、跳馬和自由操4枚金牌而為世人所知，賽後她用那句：「我不是下一個尤塞恩·博爾特或邁克爾·菲爾普斯，我是第一個西蒙·拜爾絲。」向外界宣告一顆體壇新星橫空出世。

在2021年的東京奧運賽場，就在所有人期待她續寫輝煌之時，這位「體操女王」卻以心理健康 原因退出了多個項目的爭奪。此後，她一度遠離賽場，治療「心傷」。

「我曾『嫁給』體操，現在體操祗是我日常的一部分。」當拜爾絲重新標記了體操在自己人生中的定位後，她要帶著未竟的夢想，重返奧運舞台，向全世界展現她的堅韌和決心。

今年3月，國際奧委會官網列舉了巴黎奧運會上值得重點關注的五位女子明星選手，文章提到，「『史上最偉大』的稱號可能已經被用爛，但是這個稱呼確實符合拜爾絲所取得的成就。30枚世錦賽獎牌（其中包括23枚金牌）的成績在體操歷史上無人能及。」

同樣，在巴黎奧運會官網發佈的12位值得關注運動員中，拜爾絲依然在列，文章稱：「拜爾絲具備在巴黎王者歸來的一切條件。」

外界的認可與自身的信念，使得巴黎奧運會對拜爾絲來說不僅是一場比賽，更是一次重新確立自己傳奇地位的機會。

在7月30日贏得女子團體冠軍後，拜爾絲坦言：「上次奪冠的時候，我們還很年輕，隨著年齡增長，我也經歷了更多。今天奪冠跟8年前感覺有些不一樣，我很享受比賽，我對自己所做的事情感到驕傲。我依舊像奪得第一塊金牌時一樣激動。」

今天的貝爾西體育館，拜爾絲無疑是全場關注的焦點，她的每一次登場都贏得滿場觀眾熱烈的掌聲和歡呼。祗見她身穿藍紫配色的體操服，在每一次跳躍、轉體、空翻、落地之間，將優雅與自信展露無遺，最終她得到總分59.131分，將金牌收入囊中，證明了自己依然是世界上最優秀的體操運動員之一。

拜爾絲出生於1997年，6歲時她第一次接觸到了體操，並被飛躍和翻轉的感覺所吸引。在教練的建議下，拜爾絲開始接受專業訓練，卓越的天賦加之後天努力，她很快得到了回報。在2013年世界體操錦標賽上，年僅16歲的拜爾絲首次亮相國際賽場便奪得全能冠軍，震驚體操界。如今，以她名字命名的「拜爾絲跳」「拜爾絲空翻」已成為體操界的經典動作。

拜爾絲用自己的行動證明，真正的冠軍不僅在於登上領獎台，更在於面對人生挑戰時的無畏和堅韌。